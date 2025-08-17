Meteo Spagna: caldo estremo e record storici, toccati i 45°C tra Andalusia e Catalogna

MeteoWeb

Tra sabato 16 e domenica 17 agosto 2025, una straordinaria ondata di calore ha colpito la Spagna, portando temperature record, allerta meteo rossa e un rischio incendi estremo su gran parte del territorio nazionale. I dati diffusi dall’AEMET confermano un evento eccezionale: almeno cinque stazioni hanno registrato o superato i 44°C, con punte di 45°C nell’entroterra dell’Andalusia. Le aree più colpite sono state le valli del Guadalquivir, Guadiana e Segura, insieme alla campiña di Siviglia. Valori molto elevati anche in Catalunya e nella Comunità Valenciana.

Oltre 200 stazioni sopra i 40°C

Il caldo estremo è stato diffuso: 56 stazioni hanno registrato almeno 42°C, mentre il limite dei 40°C è stato superato da 205 stazioni. Numerose città principali—tra cui Madrid, Valencia, Siviglia, Zaragoza, Lleida, Logroño e Murcia—hanno vissuto giornate con valori termici eccezionali.

Allerta meteo rossa e rischio incendi estremo

L’AEMET ha emesso avvisi rossi per temperature estreme in diverse province dell’Andalusia, della Catalunya, della Valencia e della Murcia. Il rischio incendi è stato classificato come “molto alto o estremo” su gran parte della penisola, con condizioni che hanno reso difficoltosa la gestione delle emergenze.

L’agosto più caldo mai registrato in Spagna

Secondo l’AEMET, l’agosto 2025 potrebbe essere il mese più caldo mai osservato in Spagna. Oltre ai picchi termici, ciò che colpisce è la persistenza delle ondate di calore. Le autorità sanitarie hanno raccomandato di evitare attività all’aperto nelle ore più calde, idratazione costante e attenzione a anziani, bambini e soggetti fragili.