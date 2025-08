Meteo Spagna, in arrivo una nuova e intensa ondata di calore: picchi fino a +45°C

MeteoWeb

Dopo la breve parentesi di instabilità che oggi ha interessato i settori centrali e sud-orientali della Penisola Iberica, la situazione meteo è pronta a cambiare radicalmente. A partire da domani, sabato, una massa d’aria molto calda di origine africana si spingerà verso la Spagna, determinando un progressivo e significativo aumento delle temperature che, nei giorni successivi, si trasformerà in una vera e propria ondata di calore di inizio agosto.

L’evoluzione della situazione meteo

Secondo i modelli previsionali, l’alta pressione di origine atlantica si consoliderà sopra gran parte della penisola, mentre un’area di bassa pressione stazionerà a ovest. Questa configurazione favorirà l’afflusso di aria calda e secca proveniente dal Nord Africa, combinandosi con l’elevato soleggiamento tipico di questo periodo. Il risultato sarà un innalzamento delle temperature ben oltre le medie stagionali.

Domenica 3 agosto: le prime avvisaglie

Già nella giornata di domenica 3 agosto, le temperature massime raggiungeranno valori notevoli. Nelle aree interne del sud-ovest e nel sud della Galizia si supereranno facilmente i 38°C, mentre le zone delle grandi valli fluviali – come quelle del Guadiana, del Guadalquivir e del Tago – vedranno valori compresi tra 40 e 42°C.

Lunedì 4 e martedì 5 agosto: picco del caldo

Il caldo diventerà ancora più diffuso nella giornata di lunedì 4 agosto, quando l’onda di calore si estenderà anche alle aree interne della costa cantabrica e al basso bacino del Miño. Si prevede che in molte città della Spagna meridionale le temperature toccheranno nuovamente i 40°C, con punte oltre i 45°C nelle aree più interne del Guadiana e del Guadalquivir.

Martedì 5 agosto, il caldo insisterà con valori simili o leggermente superiori a quelli del giorno precedente. L’unica eccezione potrebbe riguardare l’estremo nord della penisola, dove è attesa una parziale attenuazione delle temperature. Nelle zone interne dell’altopiano settentrionale e nelle principali depressioni del nord-est e sud-est sono attesi valori compresi tra 38 e 40°C.

Notti tropicali e durata dell’ondata di calore

Non sarà solo il giorno a mettere alla prova la resistenza della popolazione: le notti si preannunciano afose e difficili, con temperature che in ampie zone del centro-sud e lungo la costa mediterranea non scenderanno sotto i 23-25°C.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la fase più intensa di questa ondata di calore potrebbe proseguire almeno fino a giovedì 7 agosto. Dopo quella data, resta una certa incertezza sull’evoluzione, ma non si esclude un nuovo aumento delle temperature, soprattutto nel settore settentrionale della Penisola Iberica.