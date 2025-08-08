Meteo Spagna, ondata di caldo almeno fino al 14 agosto: attesi picchi di +44°C

MeteoWeb

L’ondata di caldo che sta investendo la Spagna da domenica scorsa può prolungarsi “almeno fino a giovedì 14 agosto”: è quanto rende noto l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET), che ha aggiornato l’allerta meteo già diramata nei giorni scorsi su questo periodo di temperature elevate. Nel weekend in arrivo, avvisa l’AEMET, sono attese massime che possono raggiungere i +42°C in alcune aree dell’interno della Penisola Iberica e i +36-38°C in altre zone del Paese. Le temperature, inoltre, sono in aumento alle Canarie, dove tra sabato 9 e lunedì 11 agosto potrebbero essere superati i +40°C a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote.

La prossima settimana, in particolare martedì 12 e mercoledì 13, i termometri potrebbero schizzare addirittura fino ai +42-44°C, in particolare nel sud-ovest del Paese. Previste anche minime particolarmente elevate (+23-25°C, soprattutto al centro e al sud).