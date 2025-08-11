Meteo: nella stagione dei cosiddetti ‘record infranti’, il primato di caldo dell’estate 2025 è solo a Trieste

MeteoWeb

In un’estate in cui si è parlato molto di caldo estremo e di presunti record storici, la realtà dei dati ufficiali racconta una storia diversa. Fino a questo momento, infatti, l’unico vero record di temperatura massima storica in Italia durante la stagione estiva 2025 (e, a voler essere pignoli, anche durante quella del 2024) riguarda Trieste. La città, affacciata sul Golfo omonimo, ha raggiunto un nuovo primato che entrerà negli annali della climatologia locale.

Il 10 agosto 2025, la stazione meteorologica del molo Fratelli Bandiera ha registrato una temperatura massima assoluta di +37,2°C, superando di quasi un grado il precedente primato di +36,4°C stabilito il 9 agosto 2015. Questo dato, seppur “ufficioso” in termini di validazione climatologica, rappresenta comunque un evento eccezionale e conferma l’intensità dell’ondata di calore che ha investito non solo Trieste, ma l’intero Friuli Venezia Giulia.

Record ufficiale e record ufficioso

È importante sottolineare che, secondo i dati ufficiali dell’OSMER (Osservatorio Meteorologico Regionale del Friuli Venezia Giulia), il record formale per Trieste è leggermente diverso: 36,6°C, valore che comunque supera il precedente riferimento del 2015. La discrepanza è dovuta alla diversa strumentazione e alla posizione delle stazioni di rilevamento, ma in entrambi i casi il messaggio è chiaro: l’Estate 2025 ha spinto Trieste oltre ogni limite termico registrato in precedenza.

Perché è successo?

Il nuovo record è stato favorito da una configurazione atmosferica molto stabile, dominata da un robusto anticiclone. Questa figura barica ha interessato in modo diretto gran parte dell’Europa occidentale — in particolare Spagna, Portogallo e Francia — e si è estesa fino al Nord Italia, alla fascia tirrenica centro-settentrionale e all’Europa orientale, coinvolgendo anche Austria, Slovenia e Balcani.

L’assenza di ventilazione significativa e la forte compressione dell’aria in discesa lungo i bassi strati hanno creato le condizioni ideali per l’impennata delle temperature, portando la città giuliana a sfiorare i +37°C già nelle prime ore del pomeriggio.

Prospettive a breve termine

Le proiezioni per la seconda metà di agosto indicano che l’anticiclone potrebbe persistere, seppur con lievi fasi di instabilità pomeridiana sulle zone montuose. Per Trieste e gran parte del Nord-Est, le temperature rimarranno elevate, ma difficilmente si ripeteranno valori così eccezionali a breve.

Conclusioni

Le ultime analisi dei principali centri di calcolo meteorologici confermano quanto già osservato nelle scorse settimane: il canale privilegiato per l’afflusso di aria calda verso l’Italia rimane il corridoio iberico. Questo assetto sinottico comporta, per gran parte della Penisola, temperature elevate soprattutto nelle zone interne, ma senza raggiungere valori da record, in particolare al Sud.

Successivamente, le proiezioni mostrano anche la possibilità di una leggera flessione dei geopotenziali in quota, scenario che potrebbe favorire episodi di instabilità localizzata, specie nelle ore più calde e in prossimità delle aree montuose. Una situazione quindi calda, ma non estrema, con la prospettiva di qualche temporaneo cambiamento del quadro meteo.