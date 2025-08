Meteo, Sud America tra freddo e piogge tropicali: cosa mostrano le ultime previsioni ECMWF

MeteoWeb

Nei prossimi giorni il Sud America sarà teatro di forti contrasti meteorologici, tra anomalie termiche marcate e precipitazioni intense in alcune aree strategiche del continente. A dirlo sono le ultime proiezioni del modello europeo ECMWF, basate sui dati climatologici ERA5, aggiornate alla giornata di oggi e valide fino al 10 agosto 2025. Secondo quanto emerso, la regione centrale e meridionale del Brasile, in particolare il Mato Grosso do Sul, sperimenterà una anomalia negativa di temperatura alla quota di 2 metri fino a -6°C rispetto alla media climatica. Questo raffreddamento anomalo potrebbe generare effetti sensibili su agricoltura e consumi energetici, considerando che l’area è in pieno inverno australe. Si tratta di uno degli scarti negativi più significativi osservati nel continente in questo periodo dell’anno.

L’Amazzonia resta umida: fino a 160 mm di pioggia

Sul fronte delle precipitazioni, le simulazioni mettono in evidenza un quadro meteorologico estremamente variegato. In Amazzonia e nelle aree settentrionali del continente – tradizionalmente più umide – si prevedono accumuli tra 158 e 166 mm in cinque giorni. Si tratta di valori compatibili con il clima tropicale della zona, dove i temporali convettivi sono frequenti e spesso intensi.

Ancora più significativi i valori attesi sull’Oceano Atlantico tropicale, dove si intravedono picchi pluviometrici fino a 402 mm. Questa anomalia potrebbe essere associata allo sviluppo di sistemi convettivi a mesoscala o all’attività di cicloni tropicali e depressioni equatoriali, le cui traiettorie meritano un attento monitoraggio da parte dei servizi meteorologici sudamericani.

Cicloni sull’Atlantico sud-occidentale e freddo sul Cono Sud

Le condizioni meteo nel sud del Brasile e sull’Atlantico sud-occidentale evidenziano una forte attività perturbata, con piogge fino a 225 mm, potenzialmente legate a cicloni extra-tropicali tipici della stagione invernale dell’emisfero australe.

Nel frattempo, le Ande cilene e il sud del Cile saranno interessati da precipitazioni moderate (tra 40 e 65 mm), dovute all’ingresso di fronti freddi provenienti dal Pacifico meridionale. Un contesto coerente con la climatologia invernale della regione.

Siccità in arrivo per il nord-est del Brasile e l’Argentina interna

Dall’altra parte dello spettro meteorologico, ampie zone del Nordest del Brasile e gran parte dell’entroterra argentino rimarranno all’asciutto. Qui le previsioni segnalano precipitazioni inferiori a 20 mm per l’intero periodo, suggerendo una persistente fase di stabilità atmosferica che potrebbe influenzare negativamente le colture locali e alimentare il rischio di siccità stagionale.

Conclusione

Il quadro meteo per il Sud America fino al 10 agosto 2025 si presenta estremamente complesso: ad anomalie termiche negative e intense in alcune regioni interne, si contrappongono precipitazioni tropicali molto abbondanti in altre aree, in particolare lungo la fascia equatoriale e l’Atlantico. Un mosaico meteorologico che conferma la crescente variabilità climatica del continente e l’importanza di previsioni ad alta risoluzione come quelle fornite dal modello ECMWF per comprendere e mitigare i rischi.