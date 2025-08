Meteo, Sud America nella morsa del freddo: ondata polare in arrivo tra Brasile, Paraguay e Mato Grosso

MeteoWeb

Una nuova e rilevante ondata di freddo si prepara a colpire il Sud America nel prossimo fine settimana, con effetti potenzialmente significativi su vaste aree del Brasile meridionale, Paraguay e Mato Grosso do Sul. Secondo le proiezioni del modello climatico ERA5 e diverse fonti meteorologiche locali, si tratta di un’irruzione d’aria polare di intensità eccezionale, capace di portare le temperature fino a 10 gradi sotto la media climatologica del periodo.

Anomalie termiche estreme: fino a -10°C rispetto alla norma

La mappa delle anomalie previste evidenzia chiaramente l’estensione del fenomeno: le colorazioni in blu e viola, che segnalano le deviazioni negative più accentuate, coprono un’ampia fascia del Sud America centrale. Le aree più colpite includono il Mato Grosso do Sul, il Paraná e il Paraguay, dove sono attesi valori termici inferiori anche di 8–10°C rispetto alle medie stagionali, con un impatto rilevante non solo a livello meteorologico ma anche socio-economico.

Pur trattandosi di un’irruzione fredda tipica della stagione invernale australe, ciò che desta attenzione è la sua intensità anomala e la diffusione geografica, che coinvolge anche zone normalmente meno esposte a simili eventi. In particolare, nelle aree agricole del Paraguay e del Brasile meridionale si teme per le conseguenze sulle coltivazioni, soprattutto quelle più sensibili agli sbalzi termici improvvisi.

Gelate in arrivo e rischi per agricoltura e salute

Le temperature minime attese tra il 7 e il 9 agosto potrebbero toccare livelli particolarmente bassi, con rischio concreto di gelate persino in aree che solitamente godono di un clima più mite. Gli esperti locali avvertono che questo evento potrebbe risultare il più intenso degli ultimi anni per il mese di agosto, soprattutto per quanto riguarda le anomalie termiche negative a 2 metri di altezza, la misura più comunemente utilizzata per valutare gli effetti diretti sulla popolazione e sull’agricoltura.

Oltre al comparto agricolo, anche il settore dei trasporti e quello sanitario potrebbero essere messi alla prova, soprattutto nelle zone rurali dove le infrastrutture sono meno preparate a gestire escursioni termiche estreme. La popolazione locale è invitata a prestare particolare attenzione, soprattutto nelle ore notturne e mattutine.

Occhi puntati sul Sud America

Quella attesa tra il 7 e il 9 agosto 2025 sarà una delle ondate di freddo più marcate degli ultimi mesi sul Sud America. Un evento da monitorare con attenzione, non solo per la sua rilevanza climatica, ma anche per i suoi potenziali effetti su ambiente, salute pubblica e filiere produttive locali.