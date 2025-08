Meteo, Sudafrica travolto da un’ondata di caldo invernale storica

MeteoWeb

Un inverno che sembra estate: tra fine luglio e inizio agosto 2025, il Sudafrica è stato colpito da un’ondata di calore eccezionale, con temperature minime tropicali e massime fuori scala per la stagione. Un evento che ha lasciato attoniti anche i meteorologi locali. In pieno inverno australe, diverse località sudafricane hanno registrato valori termici tipici dell’estate. A East London, tra il 3 e il 4 agosto, si sono misurati 26 °C di massima e 22,5 °C di minima, contro una media stagionale di 21 °C e 11 °C. Si tratta di una anomalia di oltre 5–6 °C.

Altri dati sorprendenti arrivano da Patensie con 20,7 °C, Somerset East con 20,1 °C e persino Willowmore, a 840 metri di quota, che ha toccato 19,1 °C. Minime così elevate sono del tutto incompatibili con la norma climatica invernale.

Un’anomalia termica senza eguali nell’emisfero sud

Il dato più rilevante non è solo il caldo diurno, ma la persistenza del calore notturno, che ha impedito le consuete escursioni termiche invernali. Le anomalie delle minime hanno superato gli +8 °C, rendendo questo episodio uno dei più estremi mai documentati in inverno nell’emisfero australe.

Le cause: anticiclone, subsidenza e cielo sereno

L’evento è stato reso possibile da una configurazione anticiclonica persistente, accompagnata da assenza di ventilazione e fenomeni di subsidenza, cioè aria in discesa che si comprime e si riscalda. Inoltre, il cielo sereno ha impedito la dispersione del calore durante la notte.

Un inverno da record che fa riflettere

Il Sudafrica ha vissuto un evento che molti climatologi definiscono storico. Le temperature minime tropicali registrate per più giorni consecutivi rappresentano un segnale evidente di come il clima stia cambiando anche nell’emisfero sud. E le prospettive per i prossimi anni sono tutt’altro che rassicuranti.