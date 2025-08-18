Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C a Guidonia

MeteoWeb

Nelle prossime ore il quadro meteo sull’Italia è destinato a cambiare in modo significativo, soprattutto al Nord. Già entro la serata di oggi si assisterà a un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, che partirà dalle aree alpine per estendersi poi alle pianure. La causa è legata all’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, che tra mercoledì e giovedì investirà gran parte del Centro-Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il rischio non sarà limitato a semplici rovesci, ma si potranno sviluppare temporali diffusi e di forte intensità, accompagnati da fenomeni anche estremi: nubifragi, grandinate violente e persino trombe d’aria non sono da escludere, specie sulle regioni settentrionali e in Toscana.

Il Sud Italia resterà invece ai margini di questa fase perturbata, con condizioni più stabili e senza particolari criticità. Un altro elemento rilevante riguarda le temperature: dopo giorni di caldo intenso, anche superiore alle medie stagionali, al Centro-Nord si attende un netto calo termico. In diverse aree settentrionali, nella parte centrale della settimana, i valori potrebbero addirittura scendere sotto la norma climatica, riportando un clima decisamente più fresco rispetto a quanto vissuto negli ultimi giorni.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Guidonia

a Guidonia +34°C a Benevento, Firenze, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Siena

a Benevento, Firenze, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Siena +33°C a Alghero, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Latina, Napoli, Piacenza

a Alghero, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Latina, Napoli, Piacenza +32°C a Albenga, Bologna, Cagliari, Catania, Foggia, Frosinone, Grosseto, Lecce, Matera, Milano, Novara, Olbia, Parma, Perugia, Rieti, Viterbo

a Albenga, Bologna, Cagliari, Catania, Foggia, Frosinone, Grosseto, Lecce, Matera, Milano, Novara, Olbia, Parma, Perugia, Rieti, Viterbo +31°C a Avellino, Bolzano, Brescia, Messina, Pantelleria, Torino, Trapani, Verona

a Avellino, Bolzano, Brescia, Messina, Pantelleria, Torino, Trapani, Verona +30°C a Cervia, Crotone, Cuneo, Ancona, Forlì, Lamezia Terme, Pesaro, Pescara, Treviso

a Cervia, Crotone, Cuneo, Ancona, Forlì, Lamezia Terme, Pesaro, Pescara, Treviso +29°C a Bari, Bergamo, Brindisi, Genova, Lampedusa, L’Aquila, Palermo, Rimini, S.Maria Di Leuca, Udine, Venezia

a Bari, Bergamo, Brindisi, Genova, Lampedusa, L’Aquila, Palermo, Rimini, S.Maria Di Leuca, Udine, Venezia +28°C a Gela, Termoli, Vasto

a Gela, Termoli, Vasto +27°C a Potenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: