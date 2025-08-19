Meteo, le temperature massime di oggi: +30°C a Catania

MeteoWeb

L’Italia sta lentamente uscendo dalla morsa dell’ondata di calore, che negli ultimi dieci giorni ha reso il clima particolarmente afoso e difficile da sopportare. L’inizio della settimana porta finalmente i primi segnali di cambiamento: dal Nord e dalla Toscana avanzano infiltrazioni di aria più fresca atlantica, capaci di ridimensionare le temperature e restituire un po’ di sollievo. Questo mutamento, tuttavia, non significa stabilità. L’ingresso delle correnti più fresche favorirà infatti un graduale aumento dell’instabilità atmosferica, che tenderà a manifestarsi con maggiore evidenza già dalla serata. In particolare, si aprirà la possibilità di temporali intensi e localmente violenti, accompagnati da fenomeni meteo estremi come nubifragi, grandinate di forte intensità e persino trombe d’aria.

Si tratta di condizioni potenzialmente critiche, che richiedono attenzione e prudenza. La Protezione Civile ha già annunciato possibili allerte nelle prossime 12-24 ore: un invito a seguire costantemente gli aggiornamenti per ridurre i rischi legati a un meteo che, pur riportando un po’ di respiro sul fronte delle temperature, potrebbe rivelarsi insidioso sul fronte della sicurezza.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Firenze

a Firenze +34°C a Foggia

a Foggia +33°C a Benevento, Bologna, Cosenza, Ferrara, Grottaglie, Guidonia, Piacenza

a Benevento, Bologna, Cosenza, Ferrara, Grottaglie, Guidonia, Piacenza +32°C a Alghero, Brescia, Lecce, Olbia, Parma, Roma, Verona

a Alghero, Brescia, Lecce, Olbia, Parma, Roma, Verona +31°C a Bolzano, Cagliari, Crotone, Forlì, Latina, Matera, Milano, Perugia, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, Trapani

a Bolzano, Cagliari, Crotone, Forlì, Latina, Matera, Milano, Perugia, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, Trapani +30°C a Albenga, Avellino, Catania, Cervia, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, L’Aquila, Messina, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Rieti, Siena, Treviso, Viterbo

a Albenga, Avellino, Catania, Cervia, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, L’Aquila, Messina, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Rieti, Siena, Treviso, Viterbo +29°C a Bari, Bergamo, Ancona, Pantelleria, Rimini, Santa Maria di Leuca, Torino, Udine

a Bari, Bergamo, Ancona, Pantelleria, Rimini, Santa Maria di Leuca, Torino, Udine +28°C a Brindisi, Cuneo, Gela, Genova, Venezia

a Brindisi, Cuneo, Gela, Genova, Venezia +27°C a Potenza, Vasto

