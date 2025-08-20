Meteo, le temperature massime di oggi: +37°C a Catania

MeteoWeb

Una nuova perturbazione di origine atlantica, ufficialmente battezzata tempesta Lukas, sta attraversando l’Italia portando con sé un peggioramento marcato delle condizioni meteorologiche. Nella giornata di domani, giovedì 21 agosto, il maltempo interesserà in maniera diffusa le regioni del Centro-Nord, con piogge e temporali anche intensi, mentre il Sud continuerà a godere di un contesto in prevalenza stabile e asciutto.

Contestualmente, le correnti fresche atlantiche che accompagnano Lukas determineranno un ulteriore calo delle temperature sulle regioni settentrionali e centrali, con una diminuzione sensibile anche in Sardegna. Al contrario, sull’estremo Sud Italia persisterà ancora un clima marcatamente estivo, con valori termici elevati e condizioni di caldo intenso.

La fase instabile non si concluderà nell’immediato: tra venerdì 22 e sabato 23 agosto, infatti, la perturbazione continuerà a influenzare parte del territorio nazionale, mantenendo una certa instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Tuttavia, il progressivo ingresso di correnti più fresche favorirà la fine della lunga parentesi di caldo intenso, che abbandonerà definitivamente anche il Meridione.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Siracusa

a Siracusa +37°C a Catania

a Catania +35°C a Alghero, Foggia

a Alghero, Foggia +34°C a Cagliari, Cosenza, Grottaglie, Lecce, Trapani

a Cagliari, Cosenza, Grottaglie, Lecce, Trapani +33°C a Olbia, Palermo, Pesaro, Reggio Calabria

a Olbia, Palermo, Pesaro, Reggio Calabria +32°C a Benevento, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Pantelleria, Roma

a Benevento, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Pantelleria, Roma +31°C a Agrigento, Crotone, Ancona, Ferrara, Messina, Pescara

a Agrigento, Crotone, Ancona, Ferrara, Messina, Pescara +30°C a Bari, Firenze, Frosinone, Grosseto, Napoli, Perugia, Rieti, Viterbo

a Bari, Firenze, Frosinone, Grosseto, Napoli, Perugia, Rieti, Viterbo +29°C a Avellino, Bologna, Brindisi, Forlì, Lampedusa, L’Aquila, Pisa, Rimini, Termoli, Vasto

a Avellino, Bologna, Brindisi, Forlì, Lampedusa, L’Aquila, Pisa, Rimini, Termoli, Vasto +28°C a Cervia, Gela, Potenza, Santa Maria di Leuca

a Cervia, Gela, Potenza, Santa Maria di Leuca +27°C a Albenga, Siena, Verona

a Albenga, Siena, Verona +26°C a Brescia, Genova, Padova, Parma, Treviso

a Brescia, Genova, Padova, Parma, Treviso +25°C a Milano, Piacenza, Trevico, Udine, Venezia

a Milano, Piacenza, Trevico, Udine, Venezia +24°C a Bergamo, Novara

a Bergamo, Novara +23°C a Bolzano, Torino

a Bolzano, Torino +22°C a Aosta

a Aosta +21°C a Cuneo

