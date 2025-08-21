Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Bari

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando l’Italia è destinata a perdere gradualmente intensità. Venerdì 22 agosto la perturbazione atlantica inizierà infatti a spostarsi verso est, pur lasciando un contesto atmosferico ancora instabile. Nelle giornate di venerdì e sabato non mancheranno quindi nuovi rovesci e temporali, in particolare nelle ore centrali, soprattutto lungo le regioni del Centro-Sud.

La situazione tenderà a migliorare nel resto del Paese, con maggiori spazi di sereno e clima più asciutto. Tuttavia, la stabilità non sarà duratura: già domenica un nuovo impulso di aria fresca in arrivo dal Nord Europa riuscirà a raggiungere le regioni settentrionali, riportando un aumento dell’instabilità e la possibilità di precipitazioni anche intense. Sul resto d’Italia, invece, il fine settimana dovrebbe trascorrere con tempo in prevalenza soleggiato e temperature nella norma stagionale.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Bari

a Bari +37°C a Catania

a Catania +36°C a Cosenza

a Cosenza +35°C a Matera

a Matera +34°C a Brindisi, Foggia, Termoli

a Brindisi, Foggia, Termoli +33°C a Cagliari, Olbia, Pescara, Reggio Calabria

a Cagliari, Olbia, Pescara, Reggio Calabria +32°C a Benevento, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Vasto

a Benevento, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Vasto +31°C a Chieti, Crotone, Lampedusa, Napoli, Palermo, Trapani

a Chieti, Crotone, Lampedusa, Napoli, Palermo, Trapani +30°C a Ancona, Firenze, Latina, Messina, Pantelleria

a Ancona, Firenze, Latina, Messina, Pantelleria +29°C a Alghero, Gela, Guidonia, Pesaro, Pisa, Roma

a Alghero, Gela, Guidonia, Pesaro, Pisa, Roma +28°C a Aosta, Avellino, Frosinone, S.Maria Di Leuca, Viterbo

a Aosta, Avellino, Frosinone, S.Maria Di Leuca, Viterbo +27°C a Cervia, Ferrara, Forlì, Grosseto, Imola, Milano, Modena, Novara, Potenza, Rieti

a Cervia, Ferrara, Forlì, Grosseto, Imola, Milano, Modena, Novara, Potenza, Rieti +26°C a Albenga, Genova, L’Aquila, Perugia, Rimini, Siena, Torino, Treviso, Trieste, Udine

a Albenga, Genova, L’Aquila, Perugia, Rimini, Siena, Torino, Treviso, Trieste, Udine +25°C a Bologna, Cuneo, Padova, Venezia

a Bologna, Cuneo, Padova, Venezia +24°C a Bolzano, Brescia, Piacenza, Reggio Emilia, Verona

a Bolzano, Brescia, Piacenza, Reggio Emilia, Verona +23°C a Bergamo, Parma

