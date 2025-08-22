Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Genova

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere un fine settimana caratterizzato da instabilità diffusa, con alternanza di schiarite e temporali che interesseranno diverse aree del Paese. L’ingresso di una massa d’aria più fresca ha ormai raggiunto anche le regioni meridionali, contribuendo a un generale calo delle temperature: i valori si manterranno infatti in linea con le medie stagionali o leggermente inferiori.

A partire da lunedì, invece, si farà strada un temporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo, che favorirà un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Non mancheranno, tuttavia, isolati rovesci pomeridiani lungo l’Appennino centro-settentrionale, tipici della stagione estiva e legati ai contrasti termici locali.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Crotone, Siracusa

a Crotone, Siracusa +33°C a Lecce

a Lecce +32°C a Catania, Grottaglie, Reggio Calabria

a Catania, Grottaglie, Reggio Calabria +31°C a Aosta, Bari, Brindisi, Cagliari, Foggia, Lamezia Terme, Piacenza

a Aosta, Bari, Brindisi, Cagliari, Foggia, Lamezia Terme, Piacenza +30°C a Bolzano, Ferrara, Firenze, Gela, Lampedusa, Latina, Messina, Olbia, Parma, S.Maria Di Leuca, Torino

a Bolzano, Ferrara, Firenze, Gela, Lampedusa, Latina, Messina, Olbia, Parma, S.Maria Di Leuca, Torino +29°C a Benevento, Bologna, Brescia, Cosenza, Cuneo, Frosinone, Guidonia, Milano, Napoli, Novara, Pantelleria, Roma, Trapani, Verona

a Benevento, Bologna, Brescia, Cosenza, Cuneo, Frosinone, Guidonia, Milano, Napoli, Novara, Pantelleria, Roma, Trapani, Verona +28°C a Alghero, Arezzo, Grosseto, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Treviso

a Alghero, Arezzo, Grosseto, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Treviso +27°C a Albenga, Avellino, Bergamo, Forli, Padova, Pesaro, Rieti, Termoli, Udine, Venezia, Vasto

a Albenga, Avellino, Bergamo, Forli, Padova, Pesaro, Rieti, Termoli, Udine, Venezia, Vasto +26°C a Cervia, Ancona, Rimini, Siena, Viterbo

a Cervia, Ancona, Rimini, Siena, Viterbo +25°C a Chieti, Genova, L’Aquila

a Chieti, Genova, L’Aquila +24°C a Potenza

