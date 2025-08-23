Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Venezia

MeteoWeb

Nel corso del fine settimana il clima sull’Italia si manterrà complessivamente gradevole, con temperature nella norma stagionale e in alcuni casi persino leggermente inferiori. Tuttavia, guardando alla prossima settimana, lo scenario meteorologico appare dinamico e incerto. Le attuali proiezioni indicano la persistenza di un flusso atlantico ondulato, in grado di raggiungere il Mediterraneo centrale e condizionare l’andamento del meteo.

In questo contesto sono attese almeno tre perturbazioni in rapida successione:

Prima perturbazione (lunedì sera–martedì): coinvolgimento soprattutto delle regioni meridionali .

coinvolgimento soprattutto delle . Seconda perturbazione (mercoledì pomeriggio–venerdì): la più intensa , con effetti marcati su Centro e Nord Italia .

la più , con effetti marcati su e . Terza perturbazione (sabato): nuovo passaggio instabile con fenomeni a tratti diffusi.

Questo andamento a fasi alterne porterà una variabilità generale, con alternanza di momenti soleggiati e passaggi instabili accompagnati da temporali anche diffusi. Centro-Sud e Isole maggiori, nella parte centrale della settimana, sperimenteranno inoltre una breve fiammata di caldo anomalo, con punte che potranno superare i 35 °C nelle aree interne, prima di un nuovo ritorno dell’instabilità.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Catania

a Catania +33°C a Cagliari, Olbia

a Cagliari, Olbia +31°C a Crotone, Reggio Calabria, Roma

a Crotone, Reggio Calabria, Roma +30°C a Benevento, Matera, Perugia, Trapani

a Benevento, Matera, Perugia, Trapani +29°C a Albenga, Agrigento, Aosta, Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Messina, Napoli, Pantelleria, Parma, Piacenza

a Albenga, Agrigento, Aosta, Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Messina, Napoli, Pantelleria, Parma, Piacenza +28°C a Alghero, Bari, Cosenza, Forlì, Gela, L’Aquila, Pesaro, Pescara, Pisa, Rieti, Siena, S.Maria Di Leuca, Torino

a Alghero, Bari, Cosenza, Forlì, Gela, L’Aquila, Pesaro, Pescara, Pisa, Rieti, Siena, S.Maria Di Leuca, Torino +27°C a Avellino, Brescia, Brindisi, Cervia, Cuneo, Ancona, Novara, Palermo, Rimini, Termoli, Treviso, Verona, Viterbo

a Avellino, Brescia, Brindisi, Cervia, Cuneo, Ancona, Novara, Palermo, Rimini, Termoli, Treviso, Verona, Viterbo +26°C a Bergamo, Bolzano, Genova, Milano, Vasto

a Bergamo, Bolzano, Genova, Milano, Vasto +25°C a Padova, Potenza, Udine, Venezia

