Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Parma

La settimana che si apre lunedì 25 agosto inizierà con un contesto meteorologico relativamente tranquillo. Dopo i forti contrasti dei giorni scorsi, il maltempo concederà una tregua, regalando condizioni nel complesso stabili e temperature gradevoli, in linea con le medie stagionali o di poco al di sotto. Già nel corso della giornata di domani, però, si intravede un nuovo cambiamento: una debole perturbazione atlantica farà il suo ingresso sul nostro Paese, attraversandolo rapidamente nella giornata di martedì. Gli effetti attesi non saranno particolarmente rilevanti, ma si potrà assistere a un aumento dell’instabilità, con qualche fenomeno sparso soprattutto sulle aree interne del Centro-Sud.

Le temperature, almeno nella prima parte della settimana, non subiranno variazioni significative: resteranno su valori generalmente normali per il periodo, con un clima che si manterrà piacevole e lontano dagli eccessi termici delle recenti settimane.

Diverso sarà invece lo scenario nella parte centrale della settimana, quando la circolazione atmosferica tornerà a farsi dinamica e determinerà un forte contrasto tra Nord e Sud Italia. Mentre le regioni settentrionali saranno esposte a un nuovo impulso perturbato con rischio di temporali diffusi, il Mezzogiorno vivrà una parentesi di caldo anomalo, complice il richiamo prefrontale di correnti subtropicali.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Cagliari

a Cagliari +33°C a Olbia

a Olbia +31°C a Benevento, Catania, Cosenza, Grottaglie, Lecce, Matera, Reggio Calabria

a Benevento, Catania, Cosenza, Grottaglie, Lecce, Matera, Reggio Calabria +30°C a Alghero, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Napoli, Trapani

a Alghero, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Napoli, Trapani +29°C a Crotone, Grosseto, Messina, Roma, Siena

a Crotone, Grosseto, Messina, Roma, Siena +28°C a Bari, Gela, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pisa, Rieti, S.Maria Di Leuca, Viterbo

a Bari, Gela, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pisa, Rieti, S.Maria Di Leuca, Viterbo +27°C a Albenga, Avellino, Brindisi, L’Aquila, Pesaro

a Albenga, Avellino, Brindisi, L’Aquila, Pesaro +26°C a Aosta, Ancona, Genova, Pescara, Potenza

a Aosta, Ancona, Genova, Pescara, Potenza +25°C a Bolzano, Brescia, Cervia, Forli, Modena, Rimini, Treviso, Udine, Vasto, Venezia

a Bolzano, Brescia, Cervia, Forli, Modena, Rimini, Treviso, Udine, Vasto, Venezia +24°C a Bologna, Ferrara, Padova, Verona

a Bologna, Ferrara, Padova, Verona +23°C a Bergamo, Chieti, Cuneo, Novara

a Bergamo, Chieti, Cuneo, Novara +22°C a Milano, Piacenza, Reggio Emilia

a Milano, Piacenza, Reggio Emilia +21°C a Parma, Torino

