Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Rimini

Dopo un avvio di settimana più tranquillo, con condizioni generalmente stabili e soltanto qualche temporale isolato lungo la dorsale appenninica, tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto lo scenario meteo sull’Italia cambierà radicalmente. Il nostro Paese sarà infatti spaccato in due da due configurazioni opposte e particolarmente estreme. Al Nord si attende l’arrivo di una perturbazione molto intensa, legata ai resti dell’uragano Erin, che sta transitando sull’Atlantico. Il suo ingresso sul Mediterraneo porterà una fase di maltempo severo, caratterizzata da temporali diffusi, nubifragi localmente intensi, possibili grandinate e raffiche di vento violente capaci di generare disagi e criticità idrogeologiche.

Di contro, nelle stesse ore, il Centro-Sud vivrà una parentesi completamente diversa. Qui il tempo sarà stabile e soleggiato, ma con la presenza di forti venti di Scirocco, che trascineranno verso le regioni centro-meridionali una massa d’aria molto calda di origine subtropicale. Ciò determinerà un rialzo termico sensibile, con temperature oltre la media stagionale e condizioni afose, soprattutto nelle aree interne e lungo il versante tirrenico.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Benevento, Cagliari, Roma

a Benevento, Cagliari, Roma +31°C a Alghero, Firenze, Foggia, Guidonia

a Alghero, Firenze, Foggia, Guidonia +30°C a Catania, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Catania, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +29°C a Avellino, Ferrara, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Matera, Perugia, Rieti, Siena, Viterbo

a Avellino, Ferrara, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Matera, Perugia, Rieti, Siena, Viterbo +28°C a Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Crotone, L’Aquila, Palermo, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Crotone, L’Aquila, Palermo, Pisa, S.Maria Di Leuca +27°C a Albenga, Brindisi, Enna, Gela, Genova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Treviso, Trieste, Verona

a Albenga, Brindisi, Enna, Gela, Genova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Treviso, Trieste, Verona +26°C a Bergamo, Cervia, Ancona, Forlì, Milano, Novara, Teramo, Termoli, Torino, Udine, Vasto

a Bergamo, Cervia, Ancona, Forlì, Milano, Novara, Teramo, Termoli, Torino, Udine, Vasto +25°C a Cuneo, Potenza, Rimini, Venezia

a Cuneo, Potenza, Rimini, Venezia +24°C a Chieti

