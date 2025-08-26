Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Genova

Un sistema perturbato in arrivo dal Nord Atlantico, alimentato dai resti dell’ex uragano Erin, si appresta a raggiungere l’Italia. I primi segnali si manifesteranno già mercoledì 27 agosto, con un peggioramento delle condizioni meteo al Nord, in particolare sulle regioni nord-occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali. Il fronte instabile rimarrà protagonista per diversi giorni, determinando maltempo diffuso giovedì 28 agosto su gran parte del Nord.
Successivamente, la perturbazione si sposterà verso le regioni centrali nella giornata di venerdì 29, per poi interessare anche il Sud entro sabato 30 agosto, portando piogge e fenomeni temporaleschi su gran parte del Paese.
Temperature massime registrate in Italia
- +35°C a Alghero
- +32°C a Cagliari, Ferrara, Firenze, Foggia, Pantelleria, Trapani
- +31°C a Catania, Lecce, Reggio Calabria, Roma
- +30°C a Aosta, Bologna, Guidonia, Lampedusa, Latina, Olbia, Parma, Perugia, Piacenza
- +29°C a Bolzano, Brescia, Crotone, Frosinone, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Palermo, S.Maria Di Leuca, Torino, Verona
- +28°C a Albenga, Bari, Cuneo, Forlì, Milano, Novara, Pescara, Pisa, Rieti, Treviso, Viterbo
- +27°C a Bergamo, Brindisi, Cervia, Ancona, Gela, Padova
- +26°C a Genova-Sestri, Rimini, Udine, Venezia
