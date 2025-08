Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Firenze

MeteoWeb

Dopo il passaggio di una fase instabile, caratterizzata anche da episodi di maltempo di forte intensità, da martedì 5 agosto si assisterà a un progressivo consolidamento dell’alta pressione sull’Italia. Le condizioni meteorologiche tenderanno dunque a migliorare, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Residui fenomeni instabili potranno ancora interessare alcune aree del Sud, ma saranno per lo più localizzati e in attenuazione.

Nel corso della settimana, i principali modelli previsionali non indicano il transito di nuove perturbazioni, lasciando spazio a una fase più stabile e tipicamente estiva.

Il tempo sarà perlopiù soleggiato e accompagnato da un aumento graduale delle temperature, segno del ritorno a condizioni atmosferiche più consone al periodo.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Firenze, Roma

a Firenze, Roma +31°C a Cagliari, Catania, Grosseto, Guidonia, Latina, Piacenza, Reggio Calabria

a Cagliari, Catania, Grosseto, Guidonia, Latina, Piacenza, Reggio Calabria +30°C a Ferrara, Grottaglie, Olbia, Parma

a Ferrara, Grottaglie, Olbia, Parma +29°C a Alghero, Aosta, Bologna, Frosinone, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Trapani

a Alghero, Aosta, Bologna, Frosinone, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Trapani +28°C a Albenga, Brescia, Crotone, Cuneo, Lampedusa, Lecce, Novara, Palermo, Pisa, Torino, Verona

a Albenga, Brescia, Crotone, Cuneo, Lampedusa, Lecce, Novara, Palermo, Pisa, Torino, Verona +27°C a Bergamo, Cervia, Foggia, Forli, Messina, Pantelleria, Perugia, Pescara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Treviso, Viterbo

a Bergamo, Cervia, Foggia, Forli, Messina, Pantelleria, Perugia, Pescara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Treviso, Viterbo +26°C a Bolzano, Brindisi, Ancona, Genova, Rimini, Udine, Venezia

a Bolzano, Brindisi, Ancona, Genova, Rimini, Udine, Venezia +25°C a Bari, Gela

