Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Firenze

Dopo una fase più fresca e instabile che ha caratterizzato buona parte degli ultimi dieci giorni, l’anticiclone torna a imporsi sull’Italia, riportando condizioni meteorologiche più stabili e in linea con la stagione estiva. Il miglioramento è legato al ripristino di una circolazione atmosferica più tipica del periodo, dopo il passaggio di diverse strutture depressionarie alimentate da correnti nord-atlantiche.

Per la giornata di mercoledì, si segnalano ancora gli effetti marginali di una perturbazione in transito sull’Europa centrale e diretta verso i Balcani. Questo fronte potrà causare un aumento della nuvolosità al Nord, con qualche pioggia isolata lungo l’arco alpino, all’estremo Nord-Est e, in serata, anche sulla Val Padana occidentale.

Nel frattempo, le temperature torneranno gradualmente a salire. Inizialmente l’aumento sarà contenuto, con valori prossimi alle medie stagionali, ma già da venerdì la risalita si farà più marcata, con picchi termici localmente superiori alla norma.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Catania, Firenze, Roma

a Catania, Firenze, Roma +32°C a Ferrara, Grosseto, Piacenza

a Ferrara, Grosseto, Piacenza +31°C a Aosta, Bologna, Cagliari, Frosinone, Napoli, Olbia, Parma, Reggio Calabria, Rieti

a Aosta, Bologna, Cagliari, Frosinone, Napoli, Olbia, Parma, Reggio Calabria, Rieti +30°C a Bolzano, Brescia, Grottaglie, Milano, Perugia, Viterbo

a Bolzano, Brescia, Grottaglie, Milano, Perugia, Viterbo +29°C a Alghero, Cuneo, Foggia, Forlì, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Novara, Padova, Torino, Trapani, Treviso, Verona

a Alghero, Cuneo, Foggia, Forlì, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Novara, Padova, Torino, Trapani, Treviso, Verona +28°C a Albenga, Bergamo, Brindisi, Cervia, Lampedusa, Palermo, Pescara, Pisa, S. Maria Di Leuca

a Albenga, Bergamo, Brindisi, Cervia, Lampedusa, Palermo, Pescara, Pisa, S. Maria Di Leuca +27°C a Bari, Crotone, Udine, Venezia

a Bari, Crotone, Udine, Venezia +26°C a Ancona, Genova, Pantelleria, Rimini, Vasto

a Ancona, Genova, Pantelleria, Rimini, Vasto +24°C a Potenza

