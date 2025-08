Meteo, le temperature massime di oggi: +36°C a Firenze

MeteoWeb

Archiviata definitivamente la fase di instabilità che ha caratterizzato il meteo italiano tra fine luglio e inizio agosto, l’estate è pronta a tornare protagonista. Numerosi episodi temporaleschi e precipitazioni abbondanti hanno segnato le ultime settimane, ma ora lo scenario è in netto cambiamento. Un campo di alta pressione in progressivo rinforzo si sta espandendo sul bacino del Mediterraneo e sull’area alpina, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale. Solo il Nord Italia è interessato in queste ore dal transito di una debole perturbazione atlantica, che potrà determinare qualche fenomeno di instabilità sulla Pianura Padana in serata. Tuttavia, si tratterà di una parentesi molto breve, con un rapido miglioramento atteso già nella seconda parte della notte.

Sul fronte termico, le temperature si mantengono prossime alle medie stagionali, ma nei prossimi giorni si osserverà una tendenza all’aumento, con valori in graduale rialzo su tutto il Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+ 36°C a Firenze

a Firenze + 35°C a Cagliari

a Cagliari + 33°C a Guidonia

a Guidonia + 32°C a Frosinone, Grosseto, Grottaglie, Pisa, Rieti, Roma, Viterbo

a Frosinone, Grosseto, Grottaglie, Pisa, Rieti, Roma, Viterbo + 31°C a Bologna, Crotone, Ferrara, Foggia, Latina, Lecce, Olbia, Perugia, Reggio Calabria

a Bologna, Crotone, Ferrara, Foggia, Latina, Lecce, Olbia, Perugia, Reggio Calabria + 30°C a Alghero, Bolzano, Catania, Parma, Piacenza, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Bolzano, Catania, Parma, Piacenza, S.Maria Di Leuca + 29°C a Albenga, Brescia, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano, Novara, Trapani

a Albenga, Brescia, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano, Novara, Trapani + 28°C a Bari, Cervia, Cuneo, Ancona, Lampedusa, Palermo, Pescara, Rimini, Torino, Treviso, Verona

a Bari, Cervia, Cuneo, Ancona, Lampedusa, Palermo, Pescara, Rimini, Torino, Treviso, Verona + 27°C a Bergamo, Brindisi, Pantelleria, Udine, Venezia

a Bergamo, Brindisi, Pantelleria, Udine, Venezia +26°C a Padova

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: