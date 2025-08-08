Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Palermo

MeteoWeb

L’anticiclone riprende il controllo totale della scena meteo italiana, con un raggio d’azione piuttosto ampio che lo porta ad abbracciare gran parte dell’Europa centrale e meridionale tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. La massa d’aria calda ad esso associata dà ufficialmente il via a una nuova ondata di calore, con una impennata sensibile delle temperature che segnerà un cambio deciso nel meteo del weekend.

I termometri saliranno diffusamente oltre i 35°C, soprattutto nelle aree interne e pianeggianti del Paese. In particolare, al Nord Italia, sono attesi picchi di 37-38°C in Val Padana, con condizioni di caldo intenso e afa opprimente.

Temperature massime registrate in Italia

+37°C a Firenze, Guidonia, Roma

a Firenze, Guidonia, Roma +36°C a Napoli, Perugia

a Napoli, Perugia +35°C a Bologna, Ferrara, Frosinone, Latina, Viterbo

a Bologna, Ferrara, Frosinone, Latina, Viterbo +34°C a Foggia, Grottaglie, Parma, Piacenza, Rieti

a Foggia, Grottaglie, Parma, Piacenza, Rieti +33°C a Bolzano, Crotone, Grosseto, S.Maria Di Leuca, Trapani, Verona

a Bolzano, Crotone, Grosseto, S.Maria Di Leuca, Trapani, Verona +32°C a Aosta, Brescia, Forlì, Lecce, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Treviso

a Aosta, Brescia, Forlì, Lecce, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Treviso +31°C a Albenga, Alghero, Catania, Cuneo, Milano, Novara, Olbia, Padova, Pantelleria, Udine

a Albenga, Alghero, Catania, Cuneo, Milano, Novara, Olbia, Padova, Pantelleria, Udine +30°C a Bari, Bergamo, Cagliari, Cervia, Messina, Pescara

a Bari, Bergamo, Cagliari, Cervia, Messina, Pescara +29°C a Lamezia Terme, Palermo, Venezia

a Lamezia Terme, Palermo, Venezia +28°C a Brindisi, Ancona, Gela, Genova, Lampedusa, Rimini

