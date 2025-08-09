Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Palermo

MeteoWeb

L’Italia è nuovamente alle prese con una marcata ondata di calore, alimentata da un promontorio anticiclonico che si allunga verso il Mediterraneo e l’Europa centrale, trasportando aria molto calda e favorendo un netto aumento delle temperature. Nei prossimi giorni è atteso un progressivo rialzo termico, con valori che entro domenica 10 agosto potranno portarsi oltre la media del periodo su molte regioni.

Sull’intero Paese le massime supereranno facilmente i 35°C, mentre nelle aree interne lontane dal mare e nella bassa Pianura Padana si potranno raggiungere picchi intorno a 38–39°C, con afa e disagi nelle ore centrali.

Temperature massime registrate in Italia

+39°C a Firenze

a Firenze +38°C a Benevento

a Benevento +37°C a Ferrara, Grottaglie

a Ferrara, Grottaglie +36°C a Foggia, Perugia

a Foggia, Perugia +35°C a Alghero, Avellino, Bologna, Bolzano, Parma, Piacenza, Rieti, Roma

a Alghero, Avellino, Bologna, Bolzano, Parma, Piacenza, Rieti, Roma +34°C a Albenga, Brescia, Grosseto, Lecce, Olbia, Padova, Torino, Treviso, Verona, Viterbo

a Albenga, Brescia, Grosseto, Lecce, Olbia, Padova, Torino, Treviso, Verona, Viterbo +33°C a Cuneo-Levaldigi, Forlì, L’Aquila, Milano, Napoli, Novara, Reggio Calabria, Trapani, Udine

a Cuneo-Levaldigi, Forlì, L’Aquila, Milano, Napoli, Novara, Reggio Calabria, Trapani, Udine +32°C a Bergamo, Cagliari, Catania, Crotone, Pisa, Potenza, S. Maria di Leuca

a Bergamo, Cagliari, Catania, Crotone, Pisa, Potenza, S. Maria di Leuca +31°C a Cervia, Palermo, Pantelleria, Venezia

a Cervia, Palermo, Pantelleria, Venezia +30°C a Ancona, Lampedusa, Pescara, Rimini, Vasto

a Ancona, Lampedusa, Pescara, Rimini, Vasto +29°C a Bari, Gela, Lamezia Terme, Messina

a Bari, Gela, Lamezia Terme, Messina +28°C a Brindisi, Genova

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: