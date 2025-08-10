Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Brindisi

MeteoWeb

L’estate 2025 è entrata nella fase più intensa della quarta ondata di caldo. Le temperature risultano fino a +5°C sopra la media, con valori che in molte aree superano agevolmente i 35°C. Nelle zone interne del Centro-Sud e nella bassa Pianura Padana, lontano dall’influenza marina, si registrano picchi prossimi ai 40°C, a conferma di un caldo diffuso e persistente. Il caldo non mollerà neppure in serata: le minime notturne resteranno oltre i 20°C e, in molte zone urbane, saranno vicine ai 25°C, configurando notti tropicali con afa in progressivo aumento.

Da segnalare alcune città costiere dell’Adriatico con massime attorno o lievemente sotto i 30°C, pur in un contesto di tempo stabile e clima estivo.

Temperature massime registrate in Italia

+41°C a Firenze

a Firenze +40°C a Benevento, Empoli

a Benevento, Empoli +39°C a Mestre

a Mestre +38°C a Ferrara, Udine

a Ferrara, Udine +37°C a Bologna, Cosenza, Grosseto, Grottaglie, Parma, Perugia, Piacenza

a Bologna, Cosenza, Grosseto, Grottaglie, Parma, Perugia, Piacenza +36°C a Avellino, Bolzano, Brescia, Catania, Foggia, Forlì, Rieti, Roma-Urbe, Torino, Treviso, Venezia, Verona

a Avellino, Bolzano, Brescia, Catania, Foggia, Forlì, Rieti, Roma-Urbe, Torino, Treviso, Venezia, Verona +35°C a Alghero, Lecce, Milano, Napoli, Olbia, Padova, Reggio Calabria, Viterbo

a Alghero, Lecce, Milano, Napoli, Olbia, Padova, Reggio Calabria, Viterbo +34°C a Albenga, Bergamo, Cervia, Cuneo, Novara

a Albenga, Bergamo, Cervia, Cuneo, Novara +33°C a Cagliari, Messina, Pisa, S. Maria di Leuca, L’Aquila

a Cagliari, Messina, Pisa, S. Maria di Leuca, L’Aquila +32°C a Crotone, Rimini, Trapani, Pescara, Potenza

a Crotone, Rimini, Trapani, Pescara, Potenza +31°C a Bari, Ancona, Gela, Lampedusa, Pantelleria, Vasto

a Bari, Ancona, Gela, Lampedusa, Pantelleria, Vasto +30°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +29°C a Genova, Palermo

a Genova, Palermo +28°C a Brindisi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: