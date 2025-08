Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Lecce

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo con forza le regioni settentrionali italiane, la prima perturbazione di agosto, si sposterà progressivamente verso sud nel corso delle prossime ore. Nella giornata di domenica il fronte temporalesco raggiungerà il Centro Italia, portando con sé un peggioramento diffuso e fenomeni che, in alcune aree, potranno risultare di forte intensità. Non si escludono grandinate e raffiche di vento improvvise. Successivamente, nella giornata di lunedì, il sistema perturbato – ormai più indebolito – continuerà a interessare le regioni meridionali, causando ancora qualche episodio di instabilità, sebbene meno organizzato rispetto ai giorni precedenti.

Alle spalle di questa perturbazione affluirà aria più temperata di origine nord-europea che manterrà le temperature su valori vicini o leggermente inferiori alle medie stagionali. Questo calo termico sarà più evidente al Nord e lungo le regioni adriatiche, offrendo un clima decisamente più fresco e gradevole rispetto alle ultime settimane.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Lecce, Olbia

a Lecce, Olbia +33°C a Cagliari, Foggia, Grottaglie

a Cagliari, Foggia, Grottaglie +32°C a Catania, Reggio Calabria

a Catania, Reggio Calabria +31°C a Brindisi, Crotone, Ancona, Trapani

a Brindisi, Crotone, Ancona, Trapani +30°C a Bari, Messina, Napoli, Perugia

a Bari, Messina, Napoli, Perugia +29°C a Bologna, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Pantelleria, Pescara, Rimini, Roma

a Bologna, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Pantelleria, Pescara, Rimini, Roma +28°C a Alghero, Cervia, Ferrara, Forli, Lampedusa, Palermo, Pescara, Rieti, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Cervia, Ferrara, Forli, Lampedusa, Palermo, Pescara, Rieti, S.Maria Di Leuca +27°C a Albenga, L’Aquila, Novara, Pisa, Potenza, Vasto, Viterbo

a Albenga, L’Aquila, Novara, Pisa, Potenza, Vasto, Viterbo +26°C a Milano, Piacenza, Torino

a Milano, Piacenza, Torino +25°C a Brescia, Cuneo, Gela, Genova, Verona

a Brescia, Cuneo, Gela, Genova, Verona +23°C a Bergamo, Parma, Trieste, Venezia

a Bergamo, Parma, Trieste, Venezia +22°C a Bolzano, Padova, Treviso, Udine

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: