Meteo, le temperature massime di oggi: +30°C a Messina

L’ondata di calore che sta interessando l’Europa ha raggiunto il suo apice, estendendo l’azione dell’anticiclone fin verso l’Europa centrale e i Balcani. Sotto questa cupola rovente si ritrovano Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Germania, con temperature eccezionalmente elevate e, in alcuni casi, prossime ai record. Gli ultimi aggiornamenti confermano una prosecuzione dell’ondata di calore almeno fino al weekend, con valori ancora molto alti. A partire da Ferragosto sono attesi picchi leggermente meno elevati, pur con temperature sopra la media su molte aree.

Temperature massime registrate in Italia

+40°C a Firenze

a Firenze +39°C a Grottaglie, Lecce, Lucca, Roma, Siena

a Grottaglie, Lecce, Lucca, Roma, Siena +38°C a Benevento, Frosinone, Guidonia, Viterbo

a Benevento, Frosinone, Guidonia, Viterbo +37°C a Albenga, Genova, Grosseto, Latina, Olbia, Perugia, Pisa, Savona

a Albenga, Genova, Grosseto, Latina, Olbia, Perugia, Pisa, Savona +36°C a Alassio, Cagliari, Ferrara, Piacenza

a Alassio, Cagliari, Ferrara, Piacenza +35°C a Alghero, Aosta, Bologna, Bolzano, Crotone, Foggia, Parma, Reggio Calabria, Rieti, Torino

a Alghero, Aosta, Bologna, Bolzano, Crotone, Foggia, Parma, Reggio Calabria, Rieti, Torino +34°C a Avellino, Brescia, Forlì, Milano, Napoli, Novara, S. Maria di Leuca, Verona

a Avellino, Brescia, Forlì, Milano, Napoli, Novara, S. Maria di Leuca, Verona +33°C a Catania, Cuneo, L’Aquila, Treviso, Udine

a Catania, Cuneo, L’Aquila, Treviso, Udine +32°C a Bergamo, Cervia, Imperia, Padova, Venezia

a Bergamo, Cervia, Imperia, Padova, Venezia +31°C a Brindisi, Lamezia Terme, Pescara, Rimini, Potenza

a Brindisi, Lamezia Terme, Pescara, Rimini, Potenza +30°C a Bari, Ancona, Messina, Trapani

a Bari, Ancona, Messina, Trapani +29°C a Gela, Lampedusa, Palermo, Termoli

a Gela, Lampedusa, Palermo, Termoli +28°C a Vasto

a Vasto +27°C a Pantelleria.

