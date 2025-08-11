Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Palermo

MeteoWeb

L’Italia resta sotto un’ondata di caldo che, secondo le ultime previsioni, non allenterà la presa almeno fino al weekend successivo al Ferragosto. Le temperature risultano diffusamente sopra la media a tutte le quote, con valori spesso prossimi ai 35°C e picchi di 38–40°C nelle zone interne del Centro-Sud, sulle Isole maggiori e nella bassa Pianura Padana, aree lontane dall’influenza del mare. Nonostante il dominio dell’alta pressione, con il passare dei giorni è atteso un graduale incremento del rischio temporali nelle ore più calde su Alpi, Appennini e aree limitrofe. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con rovesci di breve durata e possibili grandinate, ma con effetti rinfrescanti limitati nel tempo e nello spazio.

Temperature massime registrate in Italia

+40°C a Firenze, Terni

a Firenze, Terni +39°C a Benevento, Guidonia, Lucca, Siena

a Benevento, Guidonia, Lucca, Siena +38°C a Albenga, Frosinone, Genova, Grosseto, Grottaglie, Roma

a Albenga, Frosinone, Genova, Grosseto, Grottaglie, Roma +37°C a Cosenza, Foggia, Latina, Perugia, Piacenza, Rieti, Viterbo

a Cosenza, Foggia, Latina, Perugia, Piacenza, Rieti, Viterbo +36°C a Avellino, Ferrara, Cerignola

a Avellino, Ferrara, Cerignola +35°C a Bologna, Bolzano, Brescia, Crotone, L’Aquila, Lecce, Milano, Novara, Parma, Pisa

a Bologna, Bolzano, Brescia, Crotone, L’Aquila, Lecce, Milano, Novara, Parma, Pisa +34°C a Alghero, Cagliari, Olbia, Reggio Calabria, Torino, Treviso, Verona

a Alghero, Cagliari, Olbia, Reggio Calabria, Torino, Treviso, Verona +33°C a Catania, Cuneo, Forli, Messina, Napoli, Venezia

a Catania, Cuneo, Forli, Messina, Napoli, Venezia +32°C a Bergamo, Lanciano, Potenza, S. Maria di Leuca, Udine

a Bergamo, Lanciano, Potenza, S. Maria di Leuca, Udine +31°C a Bari, Cervia, Palermo

a Bari, Cervia, Palermo +30°C a Ancona, Gela, Lamezia Terme, Pescara, Rimini, Trapani, Vasto

a Ancona, Gela, Lamezia Terme, Pescara, Rimini, Trapani, Vasto +29°C a Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Termoli

