Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Reggio Calabria

Nella giornata di lunedì 4 agosto la prima perturbazione del mese, pur in fase di attenuazione, continuerà a influenzare il tempo sul nostro Paese prima di allontanarsi definitivamente. Gli effetti si faranno sentire in particolare sulle regioni centrali dell’Adriatico e al Sud, dove saranno ancora possibili rovesci e temporali, già dalle prime ore del mattino e più diffusi nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori prossimi alle medie stagionali o leggermente inferiori: al Centro-Nord è atteso un lieve rialzo, mentre al Sud e in Sicilia si avvertirà un ulteriore calo.

A partire da martedì è previsto invece il ritorno dell’alta pressione, che favorirà un deciso miglioramento delle condizioni meteo su gran parte della Penisola.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +33°C a Catania, Foggia, Grottaglie, Lecce

a Catania, Foggia, Grottaglie, Lecce +31°C a Cagliari, Genova, Messina, Olbia

a Cagliari, Genova, Messina, Olbia +30°C a Bari, Crotone, Trapani

a Bari, Crotone, Trapani +29°C a Albenga, Bolzano, Lamezia Terme, Piacenza

a Albenga, Bolzano, Lamezia Terme, Piacenza +28°C a Bologna, Brindisi, Cuneo, Ferrara, Firenze, Grosseto, Lampedusa, Milano, Napoli-Novara, Palermo, Pantelleria, Roma, Torino

a Bologna, Brindisi, Cuneo, Ferrara, Firenze, Grosseto, Lampedusa, Milano, Napoli-Novara, Palermo, Pantelleria, Roma, Torino +27°C a Brescia, Padova, Parma, Pescara, Pisa, Rieti, S.Maria Di Leuca, Vasto, Verona, Viterbo

a Brescia, Padova, Parma, Pescara, Pisa, Rieti, S.Maria Di Leuca, Vasto, Verona, Viterbo +26°C a Alghero, Bergamo, Perugia, Treviso, Udine, Venezia

a Alghero, Bergamo, Perugia, Treviso, Udine, Venezia +25°C a Gela

a Gela +24°C a Cervia, Ancona, Forlì, Rimini.

