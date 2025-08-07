Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Rimini

MeteoWeb

L’alta pressione è tornata a occupare stabilmente l’area mediterranea e parte del continente europeo, ripristinando così sull’Italia condizioni di tempo stabile. L’estate ha, in tal modo, ripreso il proprio corso dopo la parentesi turbolenta e relativamente fresca che ha segnato il meteo in Italia tra fine luglio e inizio agosto. In particolare, oltre alle generali condizioni di tempo soleggiato, è in atto anche un graduale rialzo termico, particolarmente sensibile a partire da venerdì, con temperature spesso oltre i 35°C, soprattutto al Centro-Nord.

Temperature massime registrate in Italia

Firenze: +36°C

Benevento: +35°C

Catania, Frosinone, Guidonia, Perugia: +34°C

Ferrara, Napoli, L’Aquila: +33°C

Albenga, Avellino, Cagliari, Foggia, Grottaglie, Latina, Rieti, Roma: +32°C

Bologna, Crotone, Genova, Grosseto, Lecce, Olbia, Parma, Piacenza, Pisa, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca, Viterbo: +31°C

Aosta, Bolzano, Brescia, Milano, Novara, Pantelleria, Trapani, Verona: +30°C

Alghero, Cuneo, Forlì, Lamezia Terme, Padova, Torino, Treviso: +29°C

Bari, Bergamo, Brindisi, Cervia, Lampedusa, Palermo, Pescara, Potenza, Udine: +28°C

Ancona, Venezia: +27°C

Rimini: +26°C.

