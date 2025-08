Meteo, le temperature del Mediterraneo piombano sotto le medie del periodo: situazione ribaltata rispetto a giugno

MeteoWeb

Le temperature del Mediterraneo sono leggermente sotto la media in questi primi giorni di agosto, ribaltando totalmente la situazione rispetto al mese di giugno, quando il Mare Nostrum aveva fatto registrare temperature record, raggiungendo i +30°C, valori più tipici di agosto. La situazione è decisamente cambiata con l’arrivo di luglio, profondamente segnato dal maltempo, e anche in questi primi giorni di agosto, le temperature del mare intorno alla Penisola non fanno registrare valori elevati, anzi.

La mappa in alto, relativa a martedì 5 agosto, mostra anomalie negative in quasi tutte le acque italiane, più pronunciate davanti alla costa della Sicilia meridionale. Tutto il Mar Adriatico mostra anomalie negative, così come il Tirreno centrale o le acque ad ovest della Sardegna. Acque più fredde della media si registrano anche davanti alle coste della Francia e del Nord Africa occidentale.

Presenta anomalie positive un po’ più pronunciate solo il Mediterraneo orientale, in particolare tra Grecia e Turchia, che sono state colpite da forti ondate di caldo di recente.