Meteo, le temperature minime di oggi 9 Agosto: +17°C a Pescara

L’anticiclone è già in piena rimonta e sta estendendo la propria influenza su gran parte dell’Europa centro-meridionale. Questa configurazione assicurerà, nel secondo weekend di agosto, condizioni di stabilità diffusa sull’Italia, con cieli in prevalenza sereni dal Nord al Sud e un graduale aumento delle temperature. Entro domenica, in diverse località della Penisola, i termometri potranno toccare punte di 37-38°C, segnalando un’ondata di caldo ben strutturata. Gli unici lievi disturbi atmosferici saranno legati allo sviluppo di modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani lungo l’arco alpino, senza tuttavia generare fenomeni significativi.

Le temperature minime di oggi, sabato 9 agosto 2025:

+16°C a L’Aquila

a L’Aquila +17°C a Pescara, Foggia, Potenza

a Pescara, Foggia, Potenza +18°C a Arezzo, Ancona, Avellino, Benevento, Pisa, Bari, Olbia, Rimini

a Arezzo, Ancona, Avellino, Benevento, Pisa, Bari, Olbia, Rimini +19°C a Lamezia Terme, Udine, Trapani, Cagliari, Firenze, Grosseto, Pordenone, Bolzano, Alghero, Cervia, Matera

a Lamezia Terme, Udine, Trapani, Cagliari, Firenze, Grosseto, Pordenone, Bolzano, Alghero, Cervia, Matera +20°C a Treviso, Catania, Milano, Novara, Viterbo, Bergamo, Piacenza

a Treviso, Catania, Milano, Novara, Viterbo, Bergamo, Piacenza +21°C a Venezia, Pantelleria, Torino, Verona, Enna, Campobasso

a Venezia, Pantelleria, Torino, Verona, Enna, Campobasso +22°C a Palermo, Civitavecchia, Ferrara, Chieti, Bologna, Brescia

a Palermo, Civitavecchia, Ferrara, Chieti, Bologna, Brescia +23°C a Lecce, Siracusa, Genova, Reggio Calabria, Gela, Lampedusa, Vasto

a Lecce, Siracusa, Genova, Reggio Calabria, Gela, Lampedusa, Vasto +24°C a Santa Maria Di Leuca, Brindisi

a Santa Maria Di Leuca, Brindisi +25°C a Messina.

