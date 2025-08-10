Meteo, le temperature minime di oggi 10 Agosto: +16°C a Rieti

MeteoWeb

L’Italia è entrata nella fase più critica dell’ondata di calore, alimentata da un vasto anticiclone subtropicale che si estende verso il Mediterraneo e gran parte dell’Europa. L’afflusso di masse d’aria molto calde sta determinando un sensibile aumento delle temperature, con valori ben oltre le medie stagionali. In numerose regioni le temperature massime supereranno agevolmente i 35°C, mentre nelle aree interne lontane dall’influenza del mare e sulla bassa Pianura Padana non si escludono picchi di 38-39°C, condizioni che richiederanno particolare attenzione per i rischi legati al caldo intenso.

Le temperature minime di oggi, domenica 10 agosto 2025:

+16°C a Arezzo, Pescara, L’Aquila, Rieti

a Arezzo, Pescara, L’Aquila, Rieti +17°C a Olbia, Benevento

a Olbia, Benevento +18°C a Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Rimini

a Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Rimini +19°C a Bari, Cervia, Alghero, Potenza, Treviso, Cagliari

a Bari, Cervia, Alghero, Potenza, Treviso, Cagliari +20°C a Firenze, Grosseto, Viterbo, Bolzano, Udine, Pisa

a Firenze, Grosseto, Viterbo, Bolzano, Udine, Pisa +21°C a Catania, Verona, Lamezia Terme, Trapani, Foggia, Lecce

a Catania, Verona, Lamezia Terme, Trapani, Foggia, Lecce +22°C a Milano, Pantelleria, Venezia, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Novara, Torino, Ferrara, Matera, Palermo, Enna, Termoli

a Milano, Pantelleria, Venezia, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Novara, Torino, Ferrara, Matera, Palermo, Enna, Termoli +23°C a Bergamo, Piacenza, Chieti, Siracusa, Bologna, Brescia, Verbania

a Bergamo, Piacenza, Chieti, Siracusa, Bologna, Brescia, Verbania +24°C a Santa Maria Di Leuca, Lampedusa, Gela

a Santa Maria Di Leuca, Lampedusa, Gela +25°C a Brindisi, Reggio Calabria, Genova, Vasto

a Brindisi, Reggio Calabria, Genova, Vasto +26°C a Messina

a Messina +27°C a Agrigento

