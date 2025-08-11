Meteo, le temperature minime di oggi 11 Agosto: +17°C a Alghero

MeteoWeb

L’alta pressione continuerà a dominare gran parte della settimana di Ferragosto su Europa centro-meridionale e Italia, garantendo tempo stabile e una marcata ondata di caldo. Con il progressivo invecchiamento dell’anticiclone, saranno possibili locali rovesci o temporali di calore sulle aree montuose, soprattutto nelle ore pomeridiane, senza significativi cambi di massa d’aria.

Non sono attese variazioni rilevanti nel corso della nuova settimana: le temperature resteranno su livelli elevati, con massime intorno ai 35°C su gran parte dello Stivale e punte fino a 38–39°C nelle zone interne lontane dal mare. Lungo le coste, valori inferiori grazie all’effetto mitigatore del mare e delle brezze marine.

Le temperature minime di oggi, lunedì 11 agosto 2025:

+17°C a Arezzo, Alghero, L’Aquila, Rieti

a Arezzo, Alghero, L’Aquila, Rieti +19°C a Avellino, Benevento, Pescara, Lamezia Terme, Potenza

a Avellino, Benevento, Pescara, Lamezia Terme, Potenza +20°C a Bolzano, Ancona, Firenze, Guidonia, Lecce, Rimini, Catania, Grosseto, Olbia

a Bolzano, Ancona, Firenze, Guidonia, Lecce, Rimini, Catania, Grosseto, Olbia +21°C a Latina, Verona, Frosinone, Cagliari, Cervia, Bari, Pisa

a Latina, Verona, Frosinone, Cagliari, Cervia, Bari, Pisa +22°C a Piacenza, Civitavecchia, Pantelleria, Viterbo, Napoli, Bologna, Matera, Milano, Trapani

a Piacenza, Civitavecchia, Pantelleria, Viterbo, Napoli, Bologna, Matera, Milano, Trapani +23°C a Palermo, Torino, Udine, Enna, Novara, Bergamo, Campobasso, Ferrara, Venezia

a Palermo, Torino, Udine, Enna, Novara, Bergamo, Campobasso, Ferrara, Venezia +24°C a Roma, Reggio Calabria, Santa Maria di Leuca, Siracusa, Brescia, Foggia, Gela, Pordenone

a Roma, Reggio Calabria, Santa Maria di Leuca, Siracusa, Brescia, Foggia, Gela, Pordenone +25°C a Brindisi, Treviso, Chieti, Lampedusa, Vasto, Termoli

a Brindisi, Treviso, Chieti, Lampedusa, Vasto, Termoli +26°C a Messina, Genova

