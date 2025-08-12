Meteo, le temperature minime di oggi 12 Agosto: +17°C a Rieti

MeteoWeb

In queste giornate le temperature in Italia si mantengono diffusamente sopra la media a tutte le quote, con valori che in molte aree superano i 35°C e con punte di 39–40°C nelle zone interne del Centro-Sud, lontane dall’influenza del mare. Nei contesti urbani l’isola di calore accentua ulteriormente il disagio da afa, innalzando le temperature percepite e rendendo più difficili le ore diurne e serali.

Con il passare dei giorni aumenterà il rischio di temporali di calore, specie in corrispondenza di Alpi e Appennini, con possibili sconfinamenti verso alcune zone costiere. Si tratterà di fenomeni in genere pomeridiani, brevi ma localmente intensi, capaci di portare rovesci e un sollievo solo temporaneo nelle aree colpite.

Le temperature minime di oggi, martedì 12 agosto 2025:

+17°C a Rieti

a Rieti +18°C a L’Aquila

a L’Aquila +19°C a Alghero

a Alghero +20°C a Firenze, Frosinone, Arezzo, Cervia, Guidonia, Rimini, Bolzano, Potenza

a Firenze, Frosinone, Arezzo, Cervia, Guidonia, Rimini, Bolzano, Potenza +21°C a Avellino, Benevento, Lamezia, Latina, Trapani, Ancona, Lecce, Catania, Piacenza, Udine, Verona

a Avellino, Benevento, Lamezia, Latina, Trapani, Ancona, Lecce, Catania, Piacenza, Udine, Verona +22°C a Bologna, Pordenone, Siracusa, Treviso, Novara, Olbia, Cagliari, Milano, Campobasso, Torino

a Bologna, Pordenone, Siracusa, Treviso, Novara, Olbia, Cagliari, Milano, Campobasso, Torino +23°C a Reggio Calabria, Bergamo, Matera, Pisa, Pantelleria, Enna, Venezia

a Reggio Calabria, Bergamo, Matera, Pisa, Pantelleria, Enna, Venezia +24°C a Palermo, Bari, Gela, Viterbo, Brescia, Civitavecchia, Ferrara

a Palermo, Bari, Gela, Viterbo, Brescia, Civitavecchia, Ferrara +25°C a Grosseto, Pescara, Napoli, Lampedusa, Santa Maria Di Leuca

a Grosseto, Pescara, Napoli, Lampedusa, Santa Maria Di Leuca +26°C a Foggia, Brindisi, Messina, Chieti, Perugia

a Foggia, Brindisi, Messina, Chieti, Perugia +27°C a Genova, Termoli, Vasto

