Meteo, le temperature minime di oggi 13 Agosto: +17°C a L’Aquila

Le zone interne e le pianure della Penisola continuano a registrare le condizioni più roventi, con temperature massime di 38-39°C. Anche durante la notte il clima resta particolarmente caldo, con minime superiori ai 20°C in gran parte del Paese. Nelle città, l’effetto isola di calore urbana amplifica ulteriormente i valori e il disagio legato all’afa. In quota, il caldo eccezionale persiste: sulle Alpi lo zero termico si mantiene attorno – o addirittura oltre – i 4.500 metri, un livello insolito per la stagione.
Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’ondata di calore proseguirà fino al weekend, con un’attenuazione parziale dei valori massimi solo a partire da Ferragosto.
Le temperature minime di oggi, mercoledì 13 agosto 2025:
- +17°C a L’Aquila
- +18°C a Potenza, Rieti
- +19°C a Arezzo, Avellino, Frosinone
- +20°C a Benevento, Guidonia, Ancona, Catania, Trapani, Rimini, Alghero, Bari, Cervia
- +21°C a Lamezia Terme, Latina, Verona, Pescara, Cagliari, Udine, Bolzano, Firenze, Treviso, Olbia
- +22°C a Viterbo, Novara, Campobasso, Grosseto, Napoli, Piacenza, Pordenone, Matera, Bologna, Foggia, Milano
- +23°C a Torino, Pantelleria, Venezia, Ferrara, Pisa, Reggio Calabria, Palermo, Bergamo, Lecce
- +24°C a Roma, Brescia, Siracusa, Civitavecchia, Chieti, Enna, Lampedusa, Vasto
- +25°C a Gela, Brindisi
- +26°C a Santa Maria Di Leuca, Messina
- +27°C a Genova
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):