Meteo, le temperature minime di oggi 14 Agosto: +16°C a L’Aquila

Una circolazione ciclonica in quota sta incrementando l’instabilità atmosferica sulle nostre regioni, con effetti più marcati sulle aree montuose. Nei prossimi giorni l’area depressionaria in quota tenderà ad approfondirsi, rendendo i fenomeni instabili più diffusi, soprattutto al Centro-Sud, e favorendo al contempo un indebolimento più rapido della cupola di aria calda. L’anticiclone arretrerà gradualmente, lasciando intravedere il termine dell’ondata di calore e un ritorno a temperature più sopportabili.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la svolta potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana, quando i picchi massimi scenderanno probabilmente sotto la soglia dei 33–34°C.

Le temperature minime di oggi, giovedì 14 agosto 2025:

+16°C a L’Aquila

a L’Aquila +17°C a Benevento

a Benevento +18°C a Frosinone, Avellino

a Frosinone, Avellino +19°C a Alghero, Guidonia

a Alghero, Guidonia +20°C a Arezzo, Cervia, Cagliari, Latina, Pescara

a Arezzo, Cervia, Cagliari, Latina, Pescara +21°C a Catania, Viterbo, Trapani, Treviso, Bolzano, Piacenza, Rimini, Firenze, Lamezia Terme, Ancona, Bologna, Grosseto

a Catania, Viterbo, Trapani, Treviso, Bolzano, Piacenza, Rimini, Firenze, Lamezia Terme, Ancona, Bologna, Grosseto +22°C a Verona, Udine, Campobasso, Olbia, Bari, Pordenone, Matera, Napoli

a Verona, Udine, Campobasso, Olbia, Bari, Pordenone, Matera, Napoli +23°C a Torino, Milano, Siracusa, Novara, Pisa, Pantelleria, Enna, Ferrara, Lecce, Palermo, Foggia, Venezia

a Torino, Milano, Siracusa, Novara, Pisa, Pantelleria, Enna, Ferrara, Lecce, Palermo, Foggia, Venezia +24°C a Brescia, Reggio Calabria, Civitavecchia, Bergamo, Brindisi

a Brescia, Reggio Calabria, Civitavecchia, Bergamo, Brindisi +25°C a Gela, Lampedusa, Chieti, Santa Maria Di Leuca

a Gela, Lampedusa, Chieti, Santa Maria Di Leuca +27°C a Messina, Genova

a Messina, Genova +28°C a Potenza

