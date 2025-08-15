Meteo, le temperature minime di oggi 15 Agosto: +15°C a L’Aquila

MeteoWeb

L’Italia vive ancora una fase di caldo afoso, ma con rischio temporali in crescita lungo le Alpi e nelle zone interne del Centro-Sud. La dinamica è guidata da una circolazione ciclonica che nelle prossime 48–72 ore tenderà ad approfondirsi, rendendo più diffusi i fenomeni di instabilità nelle ore pomeridiane e serali. L’area depressionaria in quota intensifica i contrasti termici con l’aria calda preesistente, favorendo rovesci, temporali e locali grandinate soprattutto sui rilievi e a ridosso delle pianure limitrofe del Centro-Sud.

All’inizio della prossima settimana l’anticiclone sposterà il suo asse più a ovest, verso la Penisola Iberica. Questo favorirà infiltrazioni di aria più temperata verso la Penisola, con una interruzione della fase più intensa dell’ondata di calore e un lieve calo delle temperature, più apprezzabile al Nord e nelle aree interne.

Le temperature minime di oggi, venerdì 15 agosto 2025:

+15°C a L’Aquila

a L’Aquila +17°C a Rieti

a Rieti +18°C a Avellino, Benevento, Cuneo, Potenza

a Avellino, Benevento, Cuneo, Potenza +19°C a Firenze, Grosseto, Perugia

a Firenze, Grosseto, Perugia +20°C a Catania, Siena, Viterbo

a Catania, Siena, Viterbo +21°C a Alghero, Cervia, Milano, Pisa, Trapani

a Alghero, Cervia, Milano, Pisa, Trapani +22°C a Bologna, Bolzano, Cagliari, Foggia, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Parma, Pescara, Udine, Verona

a Bologna, Bolzano, Cagliari, Foggia, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Parma, Pescara, Udine, Verona +23°C a Albenga, Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi, Napoli, Novara, Palermo, Pesaro, Rimini, Treviso

a Albenga, Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi, Napoli, Novara, Palermo, Pesaro, Rimini, Treviso +24°C a Ancona, Gela, La Spezia, Padova, Pantelleria, Piacenza, Roma, Torino

a Ancona, Gela, La Spezia, Padova, Pantelleria, Piacenza, Roma, Torino +25°C a Crotone, Genova, Lampedusa, S. Maria di Leuca, Venezia, Vasto

a Crotone, Genova, Lampedusa, S. Maria di Leuca, Venezia, Vasto +26°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +27°C a Messina

