Meteo, le temperature minime di oggi 16 Agosto: +13°C a L’Aquila

MeteoWeb

L’alta pressione che negli ultimi giorni ha dominato la scena meteorologica italiana mostra segnali di cedimento, aprendo la strada a una fase più instabile. Già nelle prossime ore sarà possibile assistere allo sviluppo di temporali, in particolare sulle regioni meridionali e localmente su parte del Centro-Nord. La prossima settimana segnerà la fine dell’ondata di calore: le temperature torneranno progressivamente su valori più in linea con le medie stagionali, garantendo un clima più sopportabile da Nord a Sud.

Secondo le proiezioni attuali, mercoledì una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia, portando rovesci e temporali sparsi, con un successivo possibile interessamento delle regioni centrali nella giornata di giovedì. Un cambiamento che, oltre a rinfrescare l’aria, potrebbe finalmente riportare un po’ di pioggia in aree che ne hanno urgente bisogno.

Le temperature minime di oggi, sabato 16 agosto 2025:

+13°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Rieti

a Rieti +15°C a Arezzo, Potenza

a Arezzo, Potenza +16°C a Avellino

a Avellino +17°C a Bolzano, Benevento

a Bolzano, Benevento +18°C a Viterbo, Campobasso, Firenze

a Viterbo, Campobasso, Firenze +19°C a Ancona, Alghero, Catania, Matera, Grosseto, Milano

a Ancona, Alghero, Catania, Matera, Grosseto, Milano +20°C a Cervia, Novara, Bari, Enna, Pisa

a Cervia, Novara, Bari, Enna, Pisa +21°C a Pescara, Bologna, Napoli, Cagliari, Lamezia Terme

a Pescara, Bologna, Napoli, Cagliari, Lamezia Terme +22°C a Foggia, Piacenza, Rimini, Siracusa, Venezia, Treviso, Bergamo, Udine, Lecce, Ferrara, Trapani, Pesaro, Siena

a Foggia, Piacenza, Rimini, Siracusa, Venezia, Treviso, Bergamo, Udine, Lecce, Ferrara, Trapani, Pesaro, Siena +23°C a Civitavecchia, Gela, Olbia, Pordenone, Santa Maria Di Leuca, Torino

a Civitavecchia, Gela, Olbia, Pordenone, Santa Maria Di Leuca, Torino +24°C a Pantelleria, Verona, Chieti, Reggio Calabria, Treviso, Brindisi, Termoli

a Pantelleria, Verona, Chieti, Reggio Calabria, Treviso, Brindisi, Termoli +25°C a Palermo, Brescia, Lampedusa, Messina, Vasto

a Palermo, Brescia, Lampedusa, Messina, Vasto +28°C a Genova

a Genova +29°C a Sanremo

a Sanremo +32°C a Alassio

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: