Meteo, le temperature minime di oggi 17 Agosto: +14°C a L’Aquila

L’Italia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteo con l’arrivo di correnti più fresche e instabili, che determineranno un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica. La fase di caldo intenso che ha caratterizzato gli ultimi giorni andrà progressivamente esaurendosi a partire da lunedì, lasciando spazio a valori termici più vicini alle medie stagionali. Nella giornata odierna saranno ancora possibili picchi oltre i 35°C, ma già nelle prossime ore si avvertirà un miglioramento sul fronte del caldo, con condizioni più sopportabili in gran parte del Paese.

Fino a martedì, tuttavia, il tempo non sarà completamente stabile: in un contesto per lo più soleggiato, si potranno sviluppare rovesci e temporali pomeridiani, soprattutto in montagna, con possibili sconfinamenti verso le pianure e le coste.

Il quadro evolutivo diventerà più dinamico tra mercoledì e giovedì, quando le ultime proiezioni confermano l’ingresso di una perturbazione atlantica che investirà soprattutto il Centro-Nord. Tale passaggio sarà accompagnato da precipitazioni localmente intense e temporali anche forti, con la possibilità di criticità idrogeologiche e disagi sul territorio.

Le temperature minime di oggi, domenica 17 agosto 2025:

+14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Rieti

a Rieti +16°C a Avellino, Benevento, Bolzano, Arezzo, Potenza

a Avellino, Benevento, Bolzano, Arezzo, Potenza +17°C a Enna

a Enna +18°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +19°C a Milano, Novara, Catania, Napoli, Ancona, Pesaro

a Milano, Novara, Catania, Napoli, Ancona, Pesaro +20°C a Grosseto, Viterbo, Verona, Foggia, Piacenza, Trapani

a Grosseto, Viterbo, Verona, Foggia, Piacenza, Trapani +21°C a Bari, Matera, Siracusa, Alghero, Lecce, Udine, Cagliari, Campobasso, Torino, Bergamo

a Bari, Matera, Siracusa, Alghero, Lecce, Udine, Cagliari, Campobasso, Torino, Bergamo +22°C a Gela, Messina, Venezia, Reggio Calabria, Rimini, Firenze, Siena, Treviso, Vasto

a Gela, Messina, Venezia, Reggio Calabria, Rimini, Firenze, Siena, Treviso, Vasto +23°C a Cervia, Brescia, Pisa, Pantelleria, Bologna, Chieti, Brindisi, Palermo, Roma

a Cervia, Brescia, Pisa, Pantelleria, Bologna, Chieti, Brindisi, Palermo, Roma +24°C a Olbia, Santa Maria Di Leuca

a Olbia, Santa Maria Di Leuca +25°C a Civitavecchia, Ferrara, Genova

a Civitavecchia, Ferrara, Genova +26°C a Lampedusa

