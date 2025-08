Meteo, tempesta invernale in Australia: eccezionale nevicata dopo decenni, tra blackout e allagamenti

MeteoWeb

Una nevicata di proporzioni storiche ha sorpreso l’Australia orientale nei primi giorni di agosto 2025, trasformando paesaggi abitualmente secchi e temperati in scenari da fiaba invernale. Si tratta di un evento eccezionale, che non si vedeva con tale intensità e ampiezza dai lontani anni ’80. Dalle città alle campagne del Nuovo Galles del Sud fino ad alcune aree interne del Queensland, il maltempo ha colpito duramente il territorio australiano. Ma è stata la neve, rara e spettacolare in queste zone, a catalizzare l’attenzione pubblica e mediatica.

Secondo i meteorologi locali, sugli altopiani settentrionali del Nuovo Galles del Sud sono caduti circa 40 centimetri di neve, un dato che rappresenta un record assoluto per l’inverno australe moderno. Alcune località del Queensland, abituate a inverni miti, hanno osservato nevicate per la prima volta in oltre un decennio.

Una tempesta che ha messo alla prova l’intero sistema di emergenza

Nonostante l’entusiasmo per un evento così straordinario, la tempesta ha causato notevoli disagi. Il Servizio di Emergenza del Nuovo Galles del Sud ha comunicato che, tra le 24 e le 48 ore successive all’ondata di maltempo, sono stati registrati oltre 1.450 interventi su tutto il territorio. Blackout elettrici, allagamenti, alberi caduti e veicoli bloccati hanno messo in crisi molte comunità.

Più di 100 automobili sono rimaste intrappolate sotto la neve o bloccate dall’acqua, mentre alcune persone risultano ancora disperse, trascinate via dalla forza delle inondazioni in diverse zone rurali del New England.

Un evento raro e simbolico del cambiamento in atto

Secondo i meteorologi australiani, la natura estrema di questo evento non può essere considerata isolata. Sebbene la neve invernale non sia del tutto assente in Australia, fenomeni di questa portata — per quantità e diffusione — sono estremamente rari. Inoltre, l’eccezionalità risiede nel fatto che la neve ha colpito aree molto estese, anche a quote mediamente basse.

I climatologi locali sottolineano che l’instabilità atmosferica è aumentata negli ultimi anni in tutta l’Australia, anche a causa dell’influenza del cambiamento climatico e dell’alterazione degli equilibri oceanici come l’ENSO (El Niño–Southern Oscillation).

Evacuazioni, allerte e uno scenario ancora critico

Il governo del Nuovo Galles del Sud ha invitato la popolazione delle aree più esposte a evacuare e mettere in atto misure di protezione, soprattutto in vista di possibili nuove inondazioni dovute allo scioglimento rapido della neve e al persistere di precipitazioni.

Sono state emesse allerte meteo gialle per diverse zone montane e interne, e il Servizio di Emergenza continua a monitorare la situazione, già definita come una delle più complesse dell’ultimo mezzo secolo.

Conclusione

La straordinaria nevicata che ha colpito l’Australia orientale nel cuore dell’inverno 2025 rappresenta molto più di una curiosità climatica: è un campanello d’allarme sullo stato del nostro clima e sulla crescente frequenza di eventi estremi anche nelle regioni meno abituate ad affrontarli.