Meteo, tregua effimera e Abruzzo al gelo a fine agosto: minime fino a +0,6°C, poi arriva nuova perturbazione atlantica

Il mese di agosto si chiude con un temporaneo recupero dell’alta pressione che regalerà una domenica 31 prevalentemente soleggiata e con temperature gradevoli. Ma la pausa sarà molto breve: a inizio settimana, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, torneranno piogge e temporali, prima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Il passaggio perturbato che ieri ha interessato il Centro-Sud è stato seguito da aria fresca che ha favorito un deciso calo termico.

Aria fresca e crollo termico in Abruzzo

In Abruzzo, complice il cielo sereno, le temperature minime sugli altipiani hanno toccato valori tipici del tardo autunno, in alcuni casi anche invernali:

Roccaraso (AQ): +0.6°C

Altopiano delle Rocche (AQ): +1.6°C

Campo Felice (AQ): +2.0°C

Pescocostanzo (AQ): +3.4°C

Pescasseroli (AQ): +3.5°C

Piani di Pezza (AQ): +3.6°C

Passo Godi (AQ): +4.0°C

Palena (CH): +4.4°C

Altopiano delle Cinque Miglia (AQ): +5.2°C

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Domenica 31: tempo stabile e soleggiato, clima gradevole.

Lunedì 1° settembre: in arrivo una nuova perturbazione atlantica al Nord, con estensione parziale al Centro e locali effetti al Sud. Atteso un breve rialzo termico prefrontale, soprattutto nelle regioni meridionali, seguito da un nuovo calo delle temperature.

Parentesi di stabilità

In sintesi, agosto si congeda con una parentesi di stabilità, ma settembre debutta in maniera dinamica, con il ritorno del maltempo e delle temperature in calo su gran parte del Paese.

