Meteo Trentino: caldo intenso nel weekend, zero termico a 5mila metri

MeteoWeb

Dopo un mese di luglio piuttosto fresco, da oggi e soprattutto nel fine settimana, l’afflusso di aria molto calda porterà a un marcato aumento delle temperature in Trentino, e la quota dello zero termico salirà fino a circa 5.000 metri: è quanto comunica Meteotrentino. Nei fondovalle più bassi e meno ventilati, le temperature massime potranno localmente raggiungere o superare i +35°C, mentre le minime saranno in alcuni casi superiori ai +20°C, determinando le cosiddette notti tropicali.

Il picco di caldo è atteso per domenica 10 agosto, con la notte successiva che potrebbe risultare la più calda in termini di temperature minime. È comunque poco probabile che venga superato il record mensile di temperatura massima: a titolo di riferimento, dal 1921 a Trento Laste il valore più alto registrato in agosto è stato di +39°C, misurato il 15 agosto 1974 e l’11 agosto 2003.

L’alta pressione continuerà a interessare le Alpi almeno fino alla prima metà della prossima settimana, garantendo condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate. Le precipitazioni saranno in generale assenti, ma aumenterà la probabilità di sviluppo di isolati temporali di calore quasi stazionari, che – anche per effetto delle temperature molto alte – potranno risultare di forte intensità. Dalla vigilia di Ferragosto la previsione diventa più incerta, in quanto l’alta pressione potrebbe iniziare a indebolirsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.