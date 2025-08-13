Meteo Trentino: fino a Ferragosto temperature elevate ma attenzione ai locali temporali

MeteoWeb

Meteotrentino comunica che fino a Ferragosto un campo di pressione livellato manterrà temperature elevate con possibile sviluppo di locali temporali, soprattutto in prossimità dei rilievi ed al pomeriggio sera. A causa dei deboli flussi in quota, gli eventuali temporali saranno quasi stazionari permettendo, su aree ristrette, il verificarsi di precipitazioni abbondanti in poche decine di minuti; i temporali, in caso di sviluppo, potranno anche essere accompagnati da frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole o al più medie dimensioni.

Da sabato 16 agosto, e fino ai primi giorni della prossima settimana, i flussi in quota tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali apportando aria un po’ più asciutta, ma sarà ancora possibile lo sviluppo di locali temporali, mentre le temperature, seppur in contenuto calo, rimarranno di stampo estivo e sopra la media del periodo.

