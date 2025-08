Meteo, Turchia tra fulmini e grandine: attesi forti temporali nella notte tra 6 e 7 agosto nella regione di Marmara

MeteoWeb

Mentre l’Europa occidentale si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di calore africano, il quadro meteorologico cambia radicalmente sul versante orientale del continente. In Turchia, infatti, si avvicina una fase di maltempo intenso che colpirà in particolare la notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto 2025.

Le regioni più esposte saranno quelle della Marmara e della Tracia, con il settore sud-orientale ed orientale a maggior rischio di rovesci temporaleschi violenti, fulmini frequenti e, in alcuni casi, grandine. Le precipitazioni saranno localizzate ma intense, con possibilità di allagamenti improvvisi nelle aree urbane più vulnerabili.

Temporali notturni e rischio allagamenti: attenzione alla mobilità

Il passaggio di una perturbazione notturna potrà favorire la formazione di temporali forti, accompagnati da venti turbolenti e possibili grandinate. I fenomeni non interesseranno tutto il territorio in modo omogeneo, ma saranno abbastanza intensi da generare disagi locali, in particolare nei sottopassi e nei punti sensibili delle città.

La popolazione è invitata a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e ad evitare spostamenti non essenziali durante le ore notturne. Anche la circolazione stradale potrebbe subire rallentamenti per via della pioggia intensa e di eventuali accumuli di acqua e detriti.

Un contesto instabile tipico dell’estate anatolica

Questi fenomeni si inseriscono in un contesto meteorologico tipico dell’estate in Anatolia, dove la presenza di aria più fresca in quota e temperature elevate al suolo favorisce la formazione di temporali esplosivi. In particolare, l’afflusso di aria umida e instabile dal Mar Egeo e dal Mar Nero contribuirà a rafforzare l’instabilità atmosferica.

Le precipitazioni convettive, che si svilupperanno nelle ore serali e notturne, potranno assumere carattere improvviso e localmente severo, con impatti significativi soprattutto sulle infrastrutture e sulle reti di trasporto.

Conclusioni: prudenza e monitoraggio

In sintesi, la notte tra il 6 e il 7 agosto 2025 sarà particolarmente critica per le regioni della Marmara, dove sono attesi temporali violenti con grandine, forti raffiche di vento e piogge abbondanti. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni locali e di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per ridurre il rischio di danni e disagi.

Il meteo estivo in Turchia, pur essendo spesso stabile e caldo, può dare luogo a fenomeni estremi come quello previsto, che evidenziano quanto sia importante restare informati e pronti a fronteggiare eventi atmosferici intensi.