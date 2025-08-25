Meteo, uragani atlantici: ecco come nascono e perché arrivano in Europa

MeteoWeb

Gli uragani atlantici sono tra i fenomeni meteo più potenti del pianeta. La loro energia nasce sul mare e, in alcuni casi, il loro “viaggio” può spingerli fino all’Europa sotto forma di cicloni extratropicali. Vediamo come si formano, perché talvolta raggiungono l’Europa e quale ruolo gioca il riscaldamento globale.

La “ricetta” dell’uragano: mare caldo, aria umida e poco wind shear

Gli uragani si sviluppano tra fine estate e autunno quando la temperatura superficiale del mare supera circa 26 °C. L’acqua calda favorisce l’evaporazione: l’aria calda e umida sale, condensa e libera calore latente, che alimenta ulteriormente il sistema temporalesco.

Instabilità e bassa pressione rafforzano la convezione.

e rafforzano la convezione. Umidità elevata e convergenza dei venti mantengono attivo il motore.

e mantengono attivo il motore. Basso wind shear (scarsa variazione del vento con la quota) consente una struttura verticale compatta.

(scarsa variazione del vento con la quota) consente una struttura verticale compatta. La rotazione terrestre imprime la tipica circolazione ciclonica.

Quando questi ingredienti si combinano, la perturbazione può intensificarsi fino a diventare un uragano con un eyewall molto attivo e venti estremi.

Perché alcuni uragani arrivano (anche) in Europa

Dopo aver colpito Caraibi o coste americane, alcuni sistemi vengono agganciati dai venti occidentali e dalla corrente a getto, venendo spinti verso nord-est. Durante la traversata dell’Atlantico settentrionale incontrano acque più fredde e cambiano natura: perdono le caratteristiche tropicali e si trasformano in cicloni extratropicali o post-tropicali.

Anche se “declassati”, questi sistemi possono ancora produrre:

Venti forti e mareggiate con onde molto alte sulle coste esposte;

e mareggiate con sulle coste esposte; Piogge intense e temporali su Isole Britanniche , Penisola Iberica e, talvolta, Francia e bacino mediterraneo;

e su , e, talvolta, Francia e bacino mediterraneo; Passaggi frontali rapidi con spiccata instabilità.

Esempi recenti: Ophelia (2017) sull’Irlanda, Leslie (2018) su Spagna e Francia, altri sistemi hanno sfiorato il continente come intense perturbazioni atlantiche.

Cambiamento climatico: perché oggi il rischio è più concreto

Il riscaldamento globale sta aumentando l’energia disponibile nel sistema oceano-atmosfera. Mari più caldi significano:

maggiore probabilità di formazione di cicloni tropicali;

di cicloni tropicali; intensità potenzialmente superiore e mantenuta più a lungo;

potenzialmente superiore e mantenuta più a lungo; più casi in cui i resti degli uragani raggiungono l’Europa come tempeste extratropicali di rilievo.

Per i Paesi europei questo comporta una crescente necessità di monitoraggio, prevenzione e adattamento (piani costieri, gestione del rischio vento-pioggia, allerta meteo mirata).

Domande frequenti

Gli uragani arrivano in Italia?

Raramente in forma tropicale. Più spesso l’Italia può risentire di fronti e minimi extratropicali collegati ai resti di uragani, con fasi di violento maltempo soprattutto al Nord e lungo i versanti esposti.

Quando è più probabile?

Tra fine estate e inizio autunno, quando il mare è ancora caldo e la circolazione atlantica torna più dinamica.

In sintesi: gli uragani atlantici nascono grazie a acque calde e bassa wind shear. Spinti dalle correnti, alcuni raggiungono l’Europa come cicloni extratropicali, capaci di portare vento, piogge e mareggiate. Con un clima più caldo, questi scenari diventeranno via via più probabili.