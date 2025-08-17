Meteo, l’uragano Erin declassato a categoria 3: allerta tempesta tropicale per Turks e Caicos

MeteoWeb

L’uragano Erin è stato declassato a tempesta di categoria 3 questa mattina, a seguito dell’emissione di un’allerta per tempesta tropicale per le Isole Turks e Caicos, mentre venti e forti piogge hanno colpito le Isole Vergini e Porto Rico. Erin, il primo uragano atlantico del 2025, ha raggiunto la categoria 5 prima di indebolirsi, con venti massimi sostenuti di 201km/h, secondo il National Hurricane Center (NHC) di Miami. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il centro della tempesta si trovava circa 245km a nord di San Juan, Porto Rico, e quasi 500km a est dell’isola di Grand Turk, muovendosi verso ovest-nordovest a 22km/h.

Un’allerta per tempesta tropicale significa che sono previste condizioni di tempesta tropicale all’interno dell’area di allerta, e in questo caso, entro 24 ore, ha affermato l’NHC. Sono ancora previste forti piogge sulle Isole Vergini e Porto Rico, con precipitazioni comprese tra 75 e 150mm, con 200mm in alcune aree isolate. Il governo delle Bahamas ha inoltre emesso un’allerta per tempesta tropicale per le Bahamas sudorientali.

Blackout a Porto Rico

Oltre 159.000 clienti sono rimasti senza elettricità a Porto Rico a causa dell’uragano Erin questa mattina, secondo Luma Energy, una società privata che gestisce la trasmissione e la distribuzione di energia sull’isola. Si prevede che onde alte colpiranno anche alcune parti delle Isole Vergini, di Porto Rico, di Hispaniola e delle Isole Turks e Caicos nei prossimi giorni, ha riferito l’NHC.

Il ruolo del cambiamento climatico nella rapida intensificazione degli uragani

Gli scienziati hanno collegato la rapida intensificazione degli uragani nell’Atlantico al cambiamento climatico. Il riscaldamento globale sta facendo sì che l’atmosfera trattenga più vapore acqueo e stia aumentando le temperature oceaniche: le acque più calde forniscono agli uragani il carburante per scatenare più pioggia e rafforzarsi più rapidamente.