Meteo, arriva l’uragano Erin con venti distruttivi e onde anomale: tutti i precedenti in Europa

Dopo aver toccato il suo apice come uragano di categoria 5 sull’Atlantico, Erin ha completato la transizione in ciclone extratropicale molto intenso durante la traversata verso l’Europa. Oggi il sistema, pur senza lo status formale di uragano, conserva caratteristiche estreme: un minimo barico vicino a 955 hPa, un vasto campo di venti e onde di 10–12 metri lungo le coste occidentali di Irlanda e Islanda. Ecco perché molti continuano a chiamarlo “uragano”: il potenziale d’impatto resta elevato anche dopo il cambio di classificazione.

Perché Erin preoccupa l’Europa

Venti distruttivi su vasta scala : sebbene meno concentrati rispetto alla fase tropicale, possono colpire aree estese delle coste atlantiche.

: sebbene meno concentrati rispetto alla fase tropicale, possono colpire aree estese delle coste atlantiche. Mareggiate e onde anomale : il gradiente barico spinge onde significative verso le coste esposte, con rischi per porti e litorali.

: il gradiente barico spinge verso le coste esposte, con rischi per porti e litorali. Maltempo diffuso: sistemi frontali associati possono innescare piogge intense e temporali, con possibili criticità idrogeologiche.

L’arrivo di Erin cade tra fine agosto e inizio settembre, quando il Mediterraneo è molto caldo: un contesto che esalta i contrasti termici e può aumentare l’instabilità sull’Europa meridionale.

Uragani in Europa: i precedenti storici

Ophelia (2017) : venti tempestosi e danni ingenti in Irlanda.

: venti tempestosi e danni ingenti in Irlanda. Gordon (2006) : impatti su Azzorre, Spagna, Irlanda e Regno Unito.

: impatti su Azzorre, Spagna, Irlanda e Regno Unito. Leslie (2018) : forte maltempo tra Penisola Iberica e Francia.

: forte maltempo tra Penisola Iberica e Francia. Debbie (1961) : evento estremo con venti distruttivi in Irlanda.

: evento estremo con venti distruttivi in Irlanda. Vince (2005) : raro approdo diretto sull’Andalusia.

: raro approdo diretto sull’Andalusia. Kirk (2024): piogge intense e raffiche di vento in Europa centrale.

Questi casi mostrano che l’Europa non è immune all’influenza degli uragani atlantici, seppur trasformati in sistemi extratropicali.

Il ruolo del cambiamento climatico

Secondo molte analisi, l’aumento della temperatura degli oceani favorisce lo sviluppo di cicloni più intensi e la loro persistenza fino a latitudini elevate. I sistemi mantengono più a lungo l’energia acquisita nella fase tropicale e arrivano in Europa ancora carichi di potenziale. È un segnale del legame tra cambiamento climatico ed eventi meteo estremi anche sulle nostre regioni.

Cosa aspettarsi da Erin nei prossimi giorni

Le proiezioni indicano che Erin impatterà prima le coste atlantiche di Irlanda e Regno Unito, per poi estendere la sua influenza all’Europa occidentale. I fronti collegati potranno raggiungere anche l’area alpina e il Nord Italia con temporali intensi e rischio di nubifragi locali. Sulle coste atlantiche resteranno possibili onde molto alte e vento forte.

In sintesi

Erin è l’ennesima conferma di come l’Europa sia sempre più esposta agli effetti indiretti degli uragani atlantici. Anche come ciclone extratropicale, il sistema può portare venti forti, onde anomale e piogge intense. Una dinamica coerente con un clima che cambia e che impone prevenzione, monitoraggio e strategie di adattamento.