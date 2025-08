Il “Miracolo della Neve” a Roma oggi incanta Santa Maria Maggiore

MeteoWeb

Anche quest’anno, come accade ormai da 42 edizioni, Roma celebra lo straordinario “Miracolo della Neve” nella suggestiva cornice di Piazza di Santa Maria Maggiore, trasformata per una notte in un palcoscenico a cielo aperto. Un evento che intreccia fede, tradizione, arte e spettacolo, rievocando uno degli episodi più affascinanti della cristianità romana: la miracolosa nevicata del 5 agosto del IV secolo. Secondo la leggenda, fu proprio quella notte che la Vergine Maria apparve in sogno a Papa Liberio e a un patrizio romano, indicando il luogo su cui avrebbe desiderato la costruzione di una chiesa: l’Esquilino, che al loro risveglio si presentò sorprendentemente innevato, nonostante fosse piena estate.

Per rendere omaggio a questo racconto, dal 1983 la capitale accende la magia ogni 5 agosto con una nevicata artificiale, luci scenografiche e musica dal vivo che rievocano l’evento. L’architetto Cesare Esposito, ideatore della manifestazione, trasforma la piazza in un’esperienza immersiva che unisce memoria storica e messaggi di attualità. Un omaggio alla “genesi del miracolo”, come viene definita, con un forte messaggio di pace, fratellanza e libertà universale.

L’edizione di quest’anno si apre con la solenne esibizione della Fanfara dei Carabinieri, che intonerà inni e brani classici, seguita dall’esecuzione del “Messia” di Handel. A condurre la serata ci saranno due volti noti del panorama artistico italiano: Angelo Blasetti e Pietro Romano, mentre la madrina dell’evento sarà l’attrice Laura Di Luca. Tra gli ospiti, anche la giornalista Feliciana Di Spirito, presidente dell’associazione Accademia dei Pedagogisti, a sottolineare l’importanza del connubio tra educazione, spiritualità e impegno civile.

Le scenografie comporranno un grande affresco di luci e suoni in cui il miracolo si fonde con l’arte contemporanea, offrendo ai cittadini e ai turisti una serata indimenticabile, sospesa tra il sacro e l’onirico.

Il Miracolo della Neve è più di una tradizione: è un rito collettivo che ogni anno richiama centinaia di persone, unite dal desiderio di lasciarsi stupire, ma anche di riflettere su valori profondi. In un mondo segnato ancora da conflitti e divisioni, la neve d’agosto diventa simbolo di speranza: un richiamo universale alla pace e all’unione tra i popoli.