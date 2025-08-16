Missione Shenzhou-20, gli astronauti cinesi completano la loro terza passeggiata spaziale | FOTO

MeteoWeb

Gli astronauti della missione cinese Shenzhou-20 hanno completato oggi, sabato 16 agosto, la loro terza attività extraveicolare fuori dalla stazione spaziale cinese Tiangong, secondo quanto riferito dall’Agenzia spaziale cinese. I membri dell’equipaggio Chen Dong e Wang Jie sono usciti dal modulo centrale della stazione e hanno lavorato per circa sei ore e mezza, mentre il loro compagno Cheng Zhongrui ha collaborato dall’interno. L’operazione è stata assistita dal braccio robotico della Tiangong e dalle squadre a terra, ha precisato l’agenzia cinese.

Durante la passeggiata spaziale, gli astronauti hanno installato un nuovo dispositivo di protezione contro i detriti spaziali e hanno svolto lavori di ispezione e manutenzione sulle attrezzature esterne, secondo la stessa fonte. A oggi, Chen Dong ha completato sei uscite extraveicolari, diventando così l’astronauta cinese con il maggior numero di passeggiate spaziali.

La missione Shenzhou-20

L’equipaggio dello Shenzhou-20 è stato lanciato nello spazio lo scorso aprile dalla base di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, e rimarrà in orbita per circa sei mesi. Durante la loro permanenza, i tre astronauti condurranno esperimenti scientifici, test tecnici e nuove uscite extraveicolari.

La stazione spaziale Tiangong

La stazione spaziale Tiangong orbita intorno alla Terra a circa 400 chilometri di altitudine ed è progettata per funzionare almeno per altri dieci anni. È probabile che Tiangong diventi presto l’unica stazione spaziale operativa se la Stazione Spaziale Internazionale, guidata dagli Stati Uniti e vietata alla Cina per motivi militari, verrà ritirata come previsto.

La Cina nello spazio

La Cina ha investito molto nel suo programma spaziale ed è riuscita a far atterrare la sonda Chang’e 4 sul lato nascosto della Luna – per la prima volta in assoluto – e ad arrivare per la prima volta su Marte, diventando il terzo Paese – dopo gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica – ad atterrare sul Pianeta Rosso. Allo stesso modo, il gigante asiatico ha in programma di costruire una base di esplorazione scientifica insieme alla Russia e ad altri Paesi al polo sud della Luna.