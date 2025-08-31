Monsoni in Pakistan, il Punjab colpito dalla più grande alluvione della sua storia: 2 milioni di persone a rischio

MeteoWeb

La provincia orientale del Punjab, in Pakistan, sta affrontando la più grande alluvione della sua storia, ha dichiarato oggi un alto funzionario, mentre i livelli dei fiumi raggiungono i massimi storici. Negli ultimi mesi, rovesci e nubifragi hanno innescato inondazioni improvvise e frane nelle zone montuose del nord e del nord-ovest. Anche i residenti del Punjab orientale hanno subito quantità anomale di pioggia, oltre a inondazioni transfrontaliere dopo che l’India ha riversato acqua dai fiumi in piena e dalle sue dighe nelle regioni basse del Pakistan.

“Questa è la più grande alluvione nella storia del Punjab. L’alluvione ha colpito 2 milioni di persone. È la prima volta che i tre fiumi – Sutlej, Chenab e Ravi – hanno trasportato livelli d’acqua così elevati“, ha dichiarato in conferenza stampa il Ministro senior della provincia, Maryam Aurangzeb. Le autorità locali stanno evacuando la popolazione e utilizzando istituti scolastici, strutture di Polizia e di sicurezza come campi di soccorso, ha affermato.

I canali televisivi pakistani mostrano persone che si arrampicano sulle imbarcazioni di salvataggio e navigano attraverso terreni agricoli completamente sommersi per mettersi in salvo.

Il rilascio di acqua dall’India

“Il Ministero degli Esteri sta raccogliendo dati riguardanti il ​​rilascio deliberato di acqua da parte dell’India in Pakistan“, ha detto Aurangzeb. Non ci sono stati commenti immediati dall’India. L’India aveva allertato il Pakistan della possibilità di inondazioni transfrontaliere la scorsa settimana, il primo contatto diplomatico pubblico tra i due rivali da quando una crisi li ha portati sull’orlo della guerra a maggio.

Le piogge monsoniche nel Punjab

Il Punjab, che ospita circa 150 milioni di persone, è una parte vitale del settore agricolo del Paese ed è il principale produttore di grano del Pakistan. Le violente inondazioni del 2022 hanno distrutto vaste aree di raccolti nell’est e nel sud del Paese, spingendo il Primo Ministro Shehbaz Sharif ad avvertire che il Paese stava affrontando carenze alimentari.

I dati del Centro meteorologico nazionale pakistano mostrano che il Punjab ha ricevuto il 26,5% di pioggia monsonica in più tra l’1 luglio e il 27 agosto, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

A Multan, le autorità hanno installato esplosivi su cinque argini chiave per deviare l’acqua lontano dalla città, se necessario, prima di un’enorme ondata in arrivo dal fiume Chenab. Il Commissario di Multan, Amir Kareem Khan, ha affermato che sono stati utilizzati droni per monitorare le zone basse, mentre le squadre cercavano di convincere i residenti che non erano ancora stati evacuati a farlo.

Quasi 850 morti per i monsoni da fine giugno

L’autorità pakistana per la gestione dei disastri ha dichiarato che 849 persone sono state uccise e 1.130 ferite in tutto il Paese a causa di incidenti legati alla pioggia dal 26 giugno. La stagione dei monsoni in Pakistan dura solitamente fino alla fine di settembre.

Il Primo Ministro della provincia meridionale del Sindh, Murad Ali Shah, ha dichiarato di aver dato istruzioni al Dipartimento dell’Irrigazione di prepararsi a una “super alluvione” nelle dighe. “La chiamiamo super alluvione quando il livello dell’acqua supera i 900.000 cusec (piedi cubi al secondo)”, ha detto Shah ai giornalisti. “Speriamo che l’acqua non raggiunga i 900.000, ma dobbiamo comunque essere preparati. La cosa più importante per noi è salvare vite umane e bestiame”.