Monsoni in Pakistan: Lahore inondata dopo quasi 40 anni, altri 22 morti nel Punjab | VIDEO

Almeno 22 persone sono morte dopo che diverse aree residenziali di Lahore sono rimaste sommerse a causa delle acque alluvionali che hanno invaso la città, la prima volta in quasi 40 anni, nella provincia pakistana del Punjab, hanno dichiarato le autorità. Il Punjab, la provincia più popolosa del Pakistan, è stata colpita da gravi inondazioni per quasi una settimana e almeno 1.700 villaggi in tutta la provincia, tra cui il sito sacro Sikh di Kartarpur, sono stati inondati.

“Le acque alluvionali sono entrate a Lahore dopo 38 anni. Dopo le inondazioni del 1988, la portata d’acqua di 220.000 piedi nel Ravi alle 7 di oggi è finora la più alta”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​vice commissario di Lahore, Syed Musa Raza. Il governo ha affermato che le piogge monsoniche senza precedenti e il rilascio di acqua in eccesso dal lato indiano hanno fatto ingrossare i tre fiumi orientali: Sutlej, Ravi e Chenab.

L’India nordoccidentale e le province pakistane del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa sono state colpite da piogge torrenziali per oltre 10 giorni, con il conseguente superamento dei livelli di pericolo di quasi tutti i fiumi e affluenti. “Se non ci sarà alcun deflusso di acqua dall’India a valle, possiamo aspettarci una riduzione delle portate nei prossimi 2-3 giorni”, ha affermato.

“Almeno 1.700 villaggi in tutto il Punjab sono stati inondati questa settimana, mentre migliaia di acri di raccolti sono stati distrutti dalle devastanti inondazioni“, ha dichiarato il governo del Punjab in una nota.

Le squadre di soccorso di vari dipartimenti amministrativi, così come l’esercito pakistano, hanno finora evacuato oltre un milione di persone. “Le inondazioni estremamente intense nei fiumi orientali hanno causato la perdita di 22 vite umane in 24 ore“, si legge nel comunicato.

Oggi, venerdì 29 agosto, le acque alluvionali sono entrate a Lahore, situata sulle rive del Ravi, e hanno inondato 13 località residenziali, danneggiando strade, case e altre infrastrutture, hanno dichiarato i funzionari.

Il peggioramento della situazione delle inondazioni durante la notte ha spinto l’amministrazione del Punjab a chiamare l’esercito pakistano in otto distretti della provincia del Punjab – Lahore, Okara, Faisalabad, Sialkot, Narowal, Kasur, Sargodha e Hafizabad – per assistere le autorità civili nelle operazioni di soccorso, hanno dichiarato in precedenza i funzionari.

La situazione inondazioni nel Punjab

Domenica 24 agosto, l’India ha comunicato al Pakistan l’allerta inondazioni attraverso i canali diplomatici per “motivi umanitari“. Il Punjab, letteralmente la terra dei cinque fiumi, è attraversato da Sutlej, Ravi, Chenab, Jhelum e Beas, tutti interessati dal picco dei monsoni e tutti provenienti dall’India che sfociano in Pakistan.

A causa delle inondazioni del Chenab, oltre un milione di persone sono state evacuate e trasferite in luoghi sicuri in otto giorni, secondo l’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (NDMA).

Nel bacino del Ravi, quasi 80 villaggi sono stati sommersi e circa 11.000 persone sono state evacuate e trasferite in luoghi sicuri. Un totale di 361 villaggi sono stati sommersi dallo straripamento del fiume Sutlej e quasi 127.000 persone sono state evacuate e trasferite in luoghi sicuri nello stesso periodo.