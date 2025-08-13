Monsoni in India: 240 morti in 2 mesi per le alluvioni nell’Himachal Pradesh

MeteoWeb

È di almeno 240 morti negli ultimi due mesi il bilancio delle alluvioni e degli smottamenti che hanno colpito l’Himachal Pradesh, nel nord dell’India. Lo riferisce l’agenzia per la gestione dei disastri dello Stato, riporta Tass. La stagione dei monsoni ha causato gravi danni alle infrastrutture dell’area e ha isolato numerose comunità montane. Nel dettaglio, spiega l’agenzia, 125 persone sono morte in incidenti legati alla pioggia – come frane, nubifragi e inondazioni – e altre 115 hanno perso la vita in incidenti stradali.

Due autostrade nazionali dell’Himachal Pradesh rimangono bloccate e le forniture di elettricità e acqua hanno subito pesanti interruzioni. Inoltre molte stazioni di monitoraggio degli smottamenti nello Stato risultano al momento fuori servizio, il che accresce la vulnerabilità degli insediamenti più a rischio.